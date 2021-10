Manfredonia, incidente sulla strada provinciale 59: auto fuori strada

Manfredonia (Foggia), 14/10/2021 – “Incidente pochi minuti fa sulla strada provinciale 59 a pochi metri dalla stazione Candelaro.

Una macchina ribaltata per evitare di prendere un cane bianco di pecore, per fortuna non ci sono feriti, solo lieve escoriazioni, NOI Ispettori Ambientale Territoriali CIVILIS, abbiamo subito dato soccorso, e siamo stati di supporto fino a quando il carro attrezzi dell’ACI RINALDI, a provveduto a ribaltare la macchina e portala in officina, a voi i commenti”.

Lo riporta Giuseppe Marasco sui social.