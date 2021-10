Ottobre (di Pasquale Ognissanti)

Il mese di ottobre ha sempre dato la sensazione di una transazione, di nostalgia da una parte, per l’estate trascorsa, e di attesa per il prossmo inverno e per le celebrazioni delle festività, dall’altra parte. Si avvertono i primi freddi, se pure le buone giornate non mancano: famose le ottebrate sipontine. Il mese di ottobre, così è rappresentanto per il campo agricolo dalle arature e per l’attività marinara, continuano le buone pescate

Chi d’Ottobre

nn’ò ddaréte

Tutte ll’anne

sté ndruzzeléte

Chi di ottobre/ non ha arato/ tutto l’anno/ sta nella confusione

Da llu mese d’Ottobre

i vinde vann’accucchjéte.

Da llu mese d’Abbrile

i vinde vann’a ssule

Dal mese di Ottobre/ i venti vanno accoppiati (spirano dai quadranti secondari)./Dal mese di Aprile/

i venti vanno da soli (dai quadranti principali)

A lla fine d’Ottobre

Ce sèndene i prime fridde

A fine ottobre/ si avvertono i primi freddi

Ammizz’a Nuvèmbre nn’arrive

quèdde ca tu a ottobre file

A mezzo Novembre non arriva/ ciò che tu ad Ottobre fili

(D.ALIGHIERI, Purgatorio, canto VI, v. 144: Provvedimenti che a mezzo novembre/ non giunge quel che tu d’ottobre fili)

A Ottobre torne u bbondimbe

Ad Ottobre ritorna il buon tempo

A renfreschéte d’Ottobre

La rinfrescata di Ottobre

Marze p’i vicchje

E Ottobre p’i ggjuvene

Marzo per i vecchi/ ed Ottobre per i giovani (sono pericolosi per il cambio di temperatura)

Ottobre:

cchjuvajule

e pure fungarule

Ottobre:/ piovigginoso/ e pure fungaiolo

Ottobre:

fiche e presutte

a ll’ombre

Ottobre:/ fichi e prosciutto (mangiati)/ all’ombra

Ottobre:

mitte u cappotte

Ottobre:/ indossi il cappotto

Ottobre:

vine e candine,

sere e matine

Ottobre:/ vino e cantina/ sera e mattino

Pure nd’u mese d’Ottobre

ce sté ll’abbundanze de pisce

Pure nel mese di Ottobre ci sta/ l’abbondanza di pesci

Pure s’ Ottobre ji bbèlle:

tìnete pronde u mbrèlle

Pure se (il tempo di) Ottobre è bello:/ tieniti pronto l’ombrello

Qquanne ottobre chjove e ndrone

A vernète arrejèsce bbone

Quando (ad) Ottobre piove e tuone/ l’inverno sarà buono (proficuo)

Trune d’Ottobre:

vernéta cavede

Tuoni di Ottobre:/ Inverno caldo

U cile d’ottobre

Tene bbèlle chelure

Il cielo di Ottobre/ ha dei bei colori

U mese d’Ottobre

ne nn’ji recurdèvele

Il mese di Ottobre/ non è ricordevole (non ha grandi ricorrenze)