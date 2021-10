Programma “copia e incolla”, Fresca “In sinergia con l’Agenda per la Città di Savona”

Registro che certa gente è così abituata a vincere facile ed è così accecata dalla rabbia nei nostri confronti, perché favoriti tra la cittadinanza, da lanciare boomerang senza saperli usare. Boomerang appunto, tali sono. E ciò perché nella mia esperienza di professionista con la valigia sempre pronta (Liguria compresa), in ventisei anni ho redatto numerosi progetti strategici e programmatici, fonte di ispirazione anche per varie competizioni elettorali. Le idee di qualità e le buone pratiche DEBBONO essere condivise, giammai non fosse così quando sono applicabili non per trarne un beneficio personale, ma per perseguire gli interessi di una comunità.