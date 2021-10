Zeman, l’intramontabile di nuovo a Foggia

Appena dieci anni fa se ne era andato con un discusso addio. Il Boemo, di acquisita cittadinanza italiana ormai dal lontano 1975, partito nella sua lunga carriera di allenatore dalle serie minori nella sua amata Sicilia, terra di adozione e lunga permanenza giovanile, trovò proprio la sua prima consacrazione nel neopromosso Foggia in Serie B nell’anno 1989.

Un innovatore del calcio moderno

La capacità di portare innovazione nel calcio moderno, di cui poi tutti gli hanno riconosciuto merito, è servita al salto nella categoria maggiore nell’anno successivo, con l’ulteriore risultato di una permanenza prolungata per i tre campionati seguenti, con piazzamenti degni di una provinciale.

L’esperienza foggiana gli fa da trampolino di lancio per una big della Serie A, la Lazio, mentre addirittura si vociferava di un interesse verso di lui del grandissimo Real Madrid.

L’esonero laziale del ’97 lo porta sulla panchina degli avversari di campanile: la Roma del Presidente Sensi.

Gli anni del declino e la successiva ripresa

Nel ’98 si può dire che inizi la sua parabola discendente, con le accese polemiche sul doping nel calcio maggiore che dopo qualche anno lo porteranno a passare dalla Roma prima al Fenerbahce poi al Napoli e quindi, scendendo nell’agone della Serie B alla Salernitana e poi all’Avellino, senza particolari successi da aggiungere al suo curriculum.

Dopo una parentesi che si potrebbe definire “nera” ad allenare il San Giorgio di Brunico (BZ), nel 2004 trova casa nel mai dimenticata Puglia tornando per allenare per la prima volta il Lecce. Di nuovo in massima serie inizia un lungo peregrinare tra società italiane ed estere quali la Stella Rossa ed il Lugano, spesso con esoneri clamorosi, per poi finire la sua ultima stagione nel 2018 a Pescara.

Il ritorno al Foggia

Dopo un limbo durato un paio di campionati, alla veneranda età di 74 anni la dirigenza del Calcio Foggia 1920 ha deciso di richiamare sulla panchina della propria squadra di calcio l’eclettico allenatore che tanto ha dato anche alle squadre capitoline ed almeno altre 20 in Italia ed all’Estero nel corso della sua ormai quasi cinquantennale carriera.

Pur reduce dall’ultima esperienza con il Foggia chiusa con un non rilevante sesto posto, la memoria ci porta a ricordare che proprio allora allenò l’emergente Lorenzo Insigne, andato al suo seguito nel Pescara di cui fu allenatore a seguire.

Memori delle sue innovazioni tecniche e dei grandi risultati ottenuti in passato su diverse panchine Dirigenza della Società e tifosi hanno grandi aspettative dal ritorno del boemo alla guida del Foggia. In una stagione che parte dal rinnovo del logo, sono attese novità in grado di portare i dauni a posizioni di classifica adeguate ai loro desideri.

Nuova squadra, nuovo allenatore, nuova rosa

Decisamente “desiderata” del neo-Presidente Nicola Canonico, conscio della qualità e quantità dei concorrenti, c’è l’ascesa alla Serie B.

Coadiuvato dal DS Giuseppe Pavone, già comprimario assieme a Zeman durante gli anni ’90, il nuovo Presidente si propone di completare l’opera di consolidamento delle figure tecnico- sportive idonee al passaggio di serie.

Presto dimenticati dai tifosi i partenti per altre squadre Simone Dell’Angelo e Rivlind Nivokazi, arriva dalla Lazio Toni Markic a fortificare le linee di difesa, con la grande esperienza maturata giocando anche in Croazia, Finlandia e Polonia.

Nel mirino delle possibili acquisizioni troviamo Davide Ricciardi, centrale del Lecce, in attesa di ufficializzazione di ingaggio al Foggia. Oggetto del desiderio dei sostenitori e della Società, obiettivo primo di questa stagione è senz’altro la rivincita sulla squadra di Bari, artefice della recente eliminazione dai play off e oggetto di accesa rivalità tra le due tifoserie.