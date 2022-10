Aeroporto Gino Lisa, saranno potenziate le strutture: previsti investimenti

FOGGIA, 14/10/2022 – Si è discusso di aeroporto Gino Lisa in seconda commissione alla Regione Puglia.

Il presidente Antonio Tutolo ha voluto delucidazioni in merito, convocando il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il quale ha parlato del Gino Lisa come una infrastruttura unica nel suo genere e nella specifica vocazione che è localizzata a Foggia, a presidio di un territorio al alto rischio sismico, idrogeologico, incendio boschivo e soccorso sanitario, baricentrico rispetto ad altri territori nazionali (Molise, Abbruzzo, Campania e Basilicata) ed internazionali (Croazia, Montenegro, Albania, Grecia), caratterizzati dagli stessi rischi per l’incolumità pubblica e che necessitano di un presidio di pronto intervento ben attrezzato.

Il presidente di AdP ha proseguito dicendo che per questo aeroporto sono in corso di sviluppo gli investimenti infrastrutturali, la condivisione di best practice di cooperazione a livello internazionale, l’impostazione di percorsi di formazione congiunta con le organizzazioni degli altri territori interessati. Nell’aeroporto di Foggia, inoltre, l’allocazione della Centrale Operativa del numero unico di emergenza 112, con la localizzazione di tutte le funzioni previste e di servizio di Elisoccorso.

La Regione ha messo a disposizione le risorse necessarie per lo sviluppo dell’aeroporto di Foggia come base logistica della protezione civile. Tra gli obiettivi figurano quello di riagganciare la ripresa economica, ristabilire e potenziare la connettività aerea. In questo quadro, Vasile ha detto che si è inserito l’avviamento di nuove rotte aeree da e per Foggia dallo scorso settembre, ma per garantire la funzionalità completa dell’aerostazione, sono stati attivati ulteriori importanti interventi di carattere istituzionale ed operativo. In particolare sono stati potenziati i servizi antincendio, doganale, sanitario, ENAV, polizia di frontiera, autonoleggio, bar e tavola calda. (gazzettamezzogiorno)