Foggia, esercitazione NATO per guerra nucleare: “Non sulle nostre teste”

A prescindere dal significato grave e dalle ripercussioni negative che questa azione può rimediare dal punto di vista diplomatico , dato che pare proprio che anche la NATO (oltre che la Russia) voglia scendere direttamente in campo per spargere sangue e orrore, può avere ricadute molto negative anche sulla popolazione europea coinvolta nei vari scenari delle esercitazioni.

Tra le basi che sembrano poter essere selezionate per partecipare alle esercitazioni, spicca quella dell’aeronautica militare di Amendola, a metà strada tra Manfredonia e Foggia. La mente ritorna a più di vent’anni fa, quando l’omonima base fu utilizzata dagli aerei NATO per bombardare indiscriminatamente anche obiettivi civili durante le guerre jugoslave di fine anni ’90 (ricordiamo tutti il bombardamento della sede della TV di stato serba).

Pare che in tutti questi anni sia passato inascoltato il seguente messaggio, così noi lo ribadiamo: la popolazione, già martoriata dalle ricadute economiche e sociali delle sanzioni NON VUOLE ritrovarsi direttamente in uno scenario di guerra, e men che meno nel bel mezzo di esercitazioni dallo scenario di “guerra nucleare”. Tutto ciò riporta la mente umana all’orrendo periodo della guerra fredda; pertanto noi ribadiamo la nostra contrarietà ad ogni tipo di azione bellica indiscriminata, e ad esercitazioni che ad oggi non hanno alcuno scopo se non quello di terrorizzare una popolazione già martoriata da diversi problemi atavici, come quella della provincia di Foggia, anziché tranquillizzarla e darle un po’ di pace dopo aver vissuto una pandemia e una conseguente crisi economica”.