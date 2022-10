Orta Nova, Lasorsa: “Episodi di violenza hanno compromesso stabilità sociale”

FOGGIA, 14/10/2022 – “A seguito degli ultimi accadimenti nel nostro territorio, che hanno prodotto episodi di violenza e hanno compromesso la stabilità sociale e la pacifica convivenza della nostra comunità, ho sollecitato lo Stato e le istituzioni preposte, al fine di far sentire vicina la propria presenza.

Dopo aver immediatamente richiesto al Prefetto la convocazione del Tavolo tecnico per l’ordine pubblico, nella giornata del 13 ottobre, si è insediata presso il nostro comune la Commissione di accesso agli Atti. I rappresentanti dello Stato, nominati con decreto dal Prefetto, vigileranno per alcuni mesi le attività politico-amministrative del Comune di Orta Nova, per verificare che ogni azione sia improntata al rispetto delle norme e della legalità.