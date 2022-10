Spaventoso frontale nel Foggiano: cinque feriti, uno è grave

FOGGIA, 14/10/2022 – Restano ancora gravi le condizioni di uno dei cinque feriti coinvolti nel terribile incidente stradale sulla Strada Provinciale 81, nel tratto che collega Orta Nova con Stornarella; verificatosi nel tardo pomeriggio del 13 ottobre scorso. Per gli altri occupanti dei mezzi coinvolti invece, un’Audi e un’Alfa Romeo MiTo, i medici hanno disposto prognosi che vanno dai 10 ai 30 giorni. A causare lo spaventoso frontale, avvenuto intorno alle 19, avrebbero contribuito più cause; tra le quali la pioggia abbattutasi con violenza nella zona e la probabile alta velocità.

Per liberare in particolare quattro dei cinque feriti intrappolati tra le lamiere, trasportati sono stati tutti trasferiti presso gli ospedali di Foggia e Cerignola, sì è anche reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Mentre per facilitare le operazioni di soccorso sul posto, sono intervenute ben cinque ambulanze. (ledicoladelsud)