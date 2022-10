Verso Foggia-Crotone. Gallo: “Dobbiamo far vedere qualcosa di diverso”

StatoQuotidiano.it Foggia, 14 Ottobre 2022.

Vigilia di campionato per i rossoneri che, domani allo Zaccheria con inizio alle 14:30, affronteranno la capolista Crotone. Al termine della rifinitura odierna è intervenuto in sala stampa, mister Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Una settimana di lavoro importante per me e per loro per conoscerci e per iniziare a capire quali sono le richieste e su quelli che possono essere i concetti. Grande disponibilità, abbiamo provato di dare intensità sul lavoro dove siamo carenti. Settimana di intensità e voglia dei ragazzi di capire le mie idee di calcio. Per fare i test non abbiamo tempo, obiettivamente. La squadra, per quello che ho visto io, è un po’ priva di brillantezza e forza di fare aggressioni. Abbiamo cercato di fare allenamenti non lunghissimi ma con grande intensità e pochi recuperi, come nelle partite. Dobbiamo continuare a lavorare su questo senso. E’ un paziente malato. L’aspetto mentale è un aspetto importante perché siamo in un momento delicato con una classifica difficile. Devono essere loro a trovare una chiave per uscirne. Farò il possibile per aiutarli in questo aspetto. Siamo stati tanto assieme e abbiamo lavorato anche su questo. Gioca chi mi ha fatto vedere che sta bene fisicamente, mentalmente ed è predisposto al sacrificio. Peralta e Vuthaj sono recuperati e sono tutti disponibili tranne gli squalificati. Incontriamo la prima in classifica e noi siamo penultimi. Tutto può succedere domani, tutto può accadere perché ogni partita è diversa da un’altra. Domani sarà una partita difficile con una squadra che ha individualità spiccate. Dobbiamo dare un segnale a noi stessi e al popolo. L’importante che si possa intravedere qualcosa soprattutto nello spirito e nelle prestazioni. Dobbiamo far vedere che qualcosa è cambiato e che stiamo cambiando. Sono consapevole che tempo non ne abbiamo ma bisogna far vedere qualcosa di diverso. I concetti su cui stiamo lavorando sono molto diversi rispetto a quelli che avevano prima. In questo momento non è corretto nei confronti dei calciatori che ho in squadra dire dove andare a migliorare. I miei calciatori mi stanno dando tutto quello che possono adesso”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 14 Ottobre 2022