LUCERA (FOGGIA) – Memoria Liturgica del Beato Carlo Acutis. “Carissimi, Vittorio Bachelet si fece carico del SOGNO di una AC in grado di “sposare “ il suo tempo promuovendo processi di profondo rinnovamento sul territorio. Per questo l’Azione Cattolica della Diocesi di Lucera-Troia esorta tutti a partecipare a questo momento che ci potrà aiutare a leggere la nostra realtà per non restare indifferenti, per abbracciare e amare il nostro tempo per quello che è con le sue sofferenze , ma anche con la sua voglia di risposte e la sua sete di speranza.

Partecipiamo per intessere relazioni e generare fiducia. Partecipiamo per camminare Insieme.

Partecipiamo per costruire comunità fiorenti e resilienti.

-Quando : Domenica 22 ottobre 2023 , ore 18,00

-Dove : Chiesa di San Domenico -Lucera-

-Relatori :

● Dott. Antonio Buccaro ,Presidente I sez. Civile Tribunale Foggia

● Fra Antonio Belpiede, Padre Guardiano del Convento di Cerignola e Vicario

Episcopale della vita consacrata

● Moderatore: dott. Filippo Santigliano , Capo redazione di Foggia della

Gazzetta del Mezzogiorno”.

Lo riporta la Presidenza Diocesana AC.