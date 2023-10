Foggia super: due a zero al Brindisi e il derby è rossonero

FOGGIA – Bastano quarantacinque minuti al Foggia Calcio per battere il Brindisi e vincere il derby. I rossoneri si rendono protagonisti della loro miglior versione stagionale, almeno per quarantacinque minuti, mettendo all’angolo un avversario spiazzato dalla “fame” dei rossoneri e troppo distratto a centrocampo, dove numericamente non riescono a fare argine e a fare filtro davanti alla difesa. Entrambe le reti nel primo tempo: apre Garattoni al 17′, raddoppia Schenetti al 31′. Nella ripresa, i rossoneri gestiscono e sfiorano il terzo gol con Salines.



Un derby all’inglese, arbitrato senza troppi fischi dall’arbitro Frascaro Emanuele di Firenze per una conduzione arbitrale che premia l’agonismo pulito e lo spettacolo, oltre che un Foggia più aggressivo, più reattivo e pronto, più deciso nei contrasti. Il Foggia allunga così con il Brindisi la sua serie “Sì”, giunta oggi a sette partite e trova spazio lì, nell’Olimpo della classifica.



Lo riporta Foggiasport24.com.