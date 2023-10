Nasce il Gruppo Equestre di Samurai Moderni: un Nuovo Movimento per il Cambiamento Sociale

BARI – In un’epoca in cui la società sembra sempre più frammentata e le tradizioni culturali si affievoliscono, un nuovo movimento ideologico-culturale sta facendo il suo ingresso

nel panorama internazionale. Il Gruppo Equestre di Samurai Moderni – Modern

Samurai Clan ha ufficialmente visto la luce il 12 settembre 2023, con l’ambizioso

obiettivo di contribuire al miglioramento del mondo attraverso la formazione di una

élite di individui, i cosiddetti Samurai Moderni, destinati a diventare i futuri leader e un

esempio di virtù.

Questo movimento, internazionale e indipendente, apolitico e areligioso, nasce con la

missione di preservare e promuovere i valori fondamentali di nobiltà, etica, coraggio e

rispetto, ispirandosi all’essenza del cavalierato giapponese. Il Samurai Moderno è

colui che abbraccia l’ideale del cavaliere giapponese, il Samurai, come guida per la

sua condotta personale e sociale.

Alla base del Gruppo Equestre di Samurai Moderni, dice il presidente Manrico Erriu,

c’è una ferma convinzione: per costruire un mondo migliore, occorre una corretta

educazione e formazione.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il presidente, a seguire alcune delle domande

e risposte.

D: Presidente, in cosa consiste esattamente il vostro progetto?

R: Partiamo dal presupposto che alle basi di una giusta e onorevole condotta vi sia

una corretta e attenta educazione. Educhiamo e istruiamo i nostri membri affinché essi

possano acquisire le competenze necessarie a contribuire al miglioramento della

società. Il Gruppo si impegna a creare una rete di leader etici che possano agire come

catalizzatori del cambiamento positivo all’interno della società.

Uomini e donne con un alto senso dell’onore che potranno, nel presente e nel futuro,

iniettare nella società i valori di cui siamo portatori. Un rimedio culturale ed etico in

grado di bloccare il declino al quale assistiamo in Occidente. Preserviamo l’essenza

del cavalierato giapponese, promuovendo i valori di nobiltà, etica, coraggio e rispetto.

Il Gruppo si impegna a coltivare una comunità di individui che abbracciano l’ideale del

cavaliere giapponese, il Samurai, come guida per la loro condotta personale e sociale.

Ci impegniamo a costruire una rete di leader etici, liberi pensatori, critici, indipendenti

e ricercatori della verità.

D: Qual è il vostro metodo di lavoro? Come intendete sviluppare questo ambizioso progetto?

R: Il nostro metodo di lavoro si basa su un’importante consapevolezza: viviamo in

un’epoca in cui la tendenza generale è quella di isolare sempre di più gli individui,

minando il senso di appartenenza alla famiglia, al gruppo e alla comunità. Questo

progressivo isolamento indebolisce l’identità culturale dei popoli, mettendo in pericolo

la ricchezza delle tradizioni.

Il mondo moderno, con la sua frenetica e feroce corsa verso l’individualismo, ha

portato alla frammentazione delle comunità e alla perdita dei legami culturali profondi.

Il rischio è che ciò porti a una società in cui le persone si sentono sempre più sole,

disorientate, deboli e prive di un senso di appartenenza.

Crediamo fermamente che preservare e promuovere le tradizioni culturali sia

essenziale per invertire questa tendenza suicida. Il nostro approccio è fondato

sull’azione concreta.

Per combattere l’isolamento e la perdita di identità, creiamo una rete internazionale di

individui che condividono una visione comune. Organizziamo incontri, corsi, e attività

culturali in cui le persone possono riunirsi, imparare insieme, condividere esperienze

e rafforzare il senso di comunità verso un obiettivo comune: contribuire a migliorare il

mondo!

D: Presidente, poco fa faceva riferimento all’educazione. In cosa consiste esattamente il vostro programma formativo?

R: Ci siamo organizzati per fornire ai membri del Gruppo una formazione completa

ed eccellente negli alti studi strategici così come nella finanza e nella gestione di

impresa, fino all’equitazione, la scherma giapponese, la mini-scherma italiana, la

spiritualità, la disciplina interiore e l’etica nobilitante, al fine di sviluppare individui che

possano eccellere.

Tra le tematiche: Strategia; Teoria della leadership; Geopolitica; Economia e risorse;

Finanza personale; Gestione delle crisi; Pianificazione strategica aziendale; Teoria

della decisione; Teoria delle organizzazioni; Comunicazione strategica; Etica e

leadership; Studio di casi storici e contemporanei rilevanti per lo studio della strategia

e della leadership; Sicurezza nazionale ed internazionale; Cybersecurity; Intelligence

e analisi e tanto altro.

Oltre agli alti studi strategici, i nostri membri praticheranno discipline indispensabili a

far connettere i membri con il passato e prepararli per il futuro, un vero e proprio

collante per tutto il resto.

• EQUITAZIONE

• MINISCHERMA ITALIANA

• ETICA NOBILITANTE

• SPIRITUALITA’

• SCHERMA GIAPPONESE

• DISCIPLINA INTERIORE

• MEDITAZIONE

• STORIA, ARTE, LETTERATURA E FILOSOFIA

D: Quali valori promuovete?

R: Promuoviamo l’etica cavalleresca, che comprende valori come la lealtà, il

coraggio, la giustizia e la solidarietà, come base per un mondo migliore. Siamo

fermamente convinti che educare le giovani generazioni e formare individui di tutte le

età in queste materie sia essenziale per il recupero e la preservazione dei valori

fondamentali.

Combattiamo la tendenza all’isolamento e alla perdita di identità, lavorando insieme

per costruire un futuro basato su valori di rispetto, equità, giustizia e dignità per tutti.

Il Gruppo mira a preservare le tradizioni antiche e le culture che hanno forgiato la

storia, attraverso lo studio, la diffusione e la celebrazione delle conoscenze storiche,

dell’arte, della letteratura e della filosofia connesse al concetto di cavaliere e alla sua

missione.

La missione è quella di fornire agli adepti le abilità e il carattere necessari per essere

protettori, difensori e ambasciatori delle tradizioni antiche, in modo che possano

influenzare positivamente il mondo circostante attraverso l’esempio e l’azione.

Riteniamo che le tradizioni antiche rappresentino un prezioso patrimonio culturale, che

non debba in nessun modo essere vilito o, ancor peggio, dimenticato. Mantenendo

vive queste tradizioni, riconosciamo e celebriamo la diversità delle culture globali e

contribuiamo al loro rafforzamento.

Le tradizioni locali ci collegano al passato delle nostre comunità e delle nostre radici.

Attraverso di esse, manteniamo un legame profondo con le generazioni che ci hanno

preceduto ottenendo un ancoraggio in tempi di cambiamento, una base solida per

affrontare le sfide del presente e del futuro.

D: Quindi, se non ho capito male, parliamo di promozione delle Tradizioni e sensibilizzazione culturale come Impegno Globale?

R: Esattamente! Oltre alla formazione multidisciplinare, il Gruppo si impegna

attivamente nella promozione e nella preservazione delle tradizioni culturali dei paesi

in tutto il mondo. Questo impegno si concretizza attraverso l’organizzazione di eventi,

la collaborazione con entità locali e l’istituzione di delegazioni e ambasciatori in vari

territori internazionali.

Uno dei pilastri del nostro impegno è la sensibilizzazione culturale delle masse. Per

questo motivo, organizziamo eventi culturali aperti al pubblico, dove le persone

possono immergersi nelle tradizioni di diversi paesi.

Questi eventi includono spettacoli di arti tradizionale, esposizioni d’arte, conferenze

sulla storia e la filosofia delle varie culture e molto altro.

La protezione delle tradizioni culturali locali è un impegno prioritario del Gruppo.

Collaboriamo con entità locali, associazioni culturali e organizzazioni non governative

per preservare e promuovere le tradizioni di ogni regione.

Attraverso queste partnership, lavoriamo per documentare e diffondere le tradizioni

artigianali, culinarie, musicali e spirituali che caratterizzano diverse comunità in tutto il

mondo. Questo non solo aiuta a conservare le radici culturali, ma anche a preservare

il patrimonio unico di ogni luogo.

D: In che modo intendete operare, quindi?

R: Attraverso la Creazione di una Rete Globale!

Per ampliare il nostro impatto a livello internazionale, stiamo creando una rete di

delegazioni e ambasciatori in vari paesi. Questi rappresentanti locali del Gruppo

avranno il compito di raggruppare più persone possibili nella causa comune della

preservazione delle tradizioni culturali e della promozione dell’etica cavalleresca.

Ogni delegazione sarà responsabile di coordinare eventi e iniziative culturali a livello

locale, collaborando con le comunità e le istituzioni locali. Questo approccio

decentralizzato ci consente di adattare le nostre attività alle specifiche esigenze e

culture di ogni regione.

D: Presidente, in che modo le persone che si sentono vicine alla vostra causa possono aiutarvi a raggiungere gli obiettivi altamente ambiziosi del progetto?

R: Il sostegno e l’apporto delle persone che si sentono vicine alla nostra causa

rivestono un ruolo cruciale. È fondamentale sottolineare che il nostro Movimento,

essendo apolitico, internazionale e indipendente, non può fare affidamento su

finanziamenti governativi o supporti esterni per sostenere le proprie attività. Questa

autonomia è una delle caratteristiche distintive che ci consentono di preservare la

nostra integrità e indipendenza, ma significa anche che dobbiamo contare

esclusivamente sulle risorse generate all’interno della nostra comunità di membri e

sostenitori.

Le quote di affiliazione rappresentano una delle principali fonti di finanziamento a cui

facciamo affidamento per mantenere in vita il nostro Movimento e le sue iniziative.

Questo ci permette di rimanere neutrali rispetto a qualsiasi influenza esterna e di

perseguire la nostra missione senza compromessi.

Ogni contribuzione, per quanto modesta possa sembrare, assume un significato

straordinario in questo contesto. È il supporto diretto dei nostri membri e sostenitori

che ci consente di mantenere la nostra indipendenza e di lavorare instancabilmente

per preservare e diffondere il progetto.

Invito, quindi, ad unirvi a noi in questo impegno per un futuro migliore basato su

principi di giustizia, rispetto e dignità per tutti.

Le modalità con cui è possibile supportarci includono:

1) Richiedere l’affiliazione e collaborare attivamente: Unirsi a noi come membri attivi

del Movimento è un passo fondamentale. La partecipazione diretta e il coinvolgimento

attivo nelle nostre iniziative contribuiranno notevolmente al raggiungimento dei nostri

obiettivi.

2) Effettua donazioni: Qualsiasi contributo finanziario, per quanto piccolo o grande, è

estremamente prezioso. Le donazioni ci consentiranno di finanziare le nostre attività.

3) Mettere a disposizione locali o appartamenti da adibire a sedi logistiche del

Movimento: chiunque abbia la possibilità di mettere a disposizione del Gruppo spazi

fisici da utilizzare come sedi logistiche per le nostre attività, offrirebbe un contributo

concreto ed efficace alla nostra causa.

4) Aiutarci a diffondere il progetto: La condivisione della nostra missione e delle nostre

iniziative è essenziale. Parlarne con amici, familiari e con la cerchia di contatti ci

consente di aumentare la consapevolezza sulle nostre attività e coinvolgere più

persone possibili.

Il coinvolgimento attivo e il sostegno finanziario degli interessati sono fondamentali

per il successo del Movimento e per la realizzazione della missione.

È possibile contattarci per ricevere lo Statuto e ulteriori dettagli usando i seguenti

recapiti:

www.gruppo-equestre-samurai-moderni.com

office@modern-samurai-clan-project.com

Nella foto:

Il presidente del Gruppo Equestre Samurai Moderni – Modern Samurai Clan, Manrico Erriu, in abiti tradizionali giapponesi.