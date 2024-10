34 i docenti dell'Università di Foggia nella classifica dei migliori scienziati al mondo

Foggia, 14 ottobre 2024. Come ogni anno, l’Università di Stanford pubblica in collaborazione con Elsevier utilizzando dati bibliometrici estratti da Scopus, uno dei più vasti ed aggiornati database di articoli scientifici e citazioni al mondo, la “Top 2% Most Influential Scientists’ List”, un elenco dell’élite mondiale degli scienziati e delle scienziate più influenti in ambito accademico, selezionati tra un pool di ricercatori a livello globale. La classifica, in questa settima edizione, comprende poco più di 200mila scienziati che si distinguono per autorevolezza scientifica, rappresentando il 2% di una platea totale di circa 11 milioni di ricercatori di Università e Centri di Ricerca di tutto il mondo.

Per l’Università degli Studi di Foggia si distinguono, in particolare, il prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Ateneo dauno e i professori Antonio Facciorusso e Antonietta Baiano. Tra settori scientifico-disciplinari più rappresentati ritroviamo i docenti di “Malattie Odontostomatologiche” con Lorenzo Lo Muzio (che da gennaio 2025 presiederà il Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche), Lucio Lo Russo, Giuseppe Troiano, Mario Dioguardi ed Andrea Ballini. Rappresentanza ex aequo nella classifica per “Medicina Interna” con i proff.ri Gaetano Serviddio (Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), Luigi Vendemiale, Rosanna Villani e Francesco Bellanti e “Zootecnica Speciale”, con i proff.ri Mariangela Caroprese, Marzia Albenzio, Agostino Sevi (Direttore del Dipartimento DAFNE), Rosaria Maria Teresa Marino.

Nel prestigioso elenco, a rappresentare l’Università di Foggia sono altresì presenti: Santeramo Fabio Gaetano, Muscio Alessandro, Ventriglio Antonio, Del Nobile Matteo Alessandro, Spano Giuseppe, Bevilacqua Antonio, Severini Carla, Guglielmi Giuseppe, Fiore Mariantonietta, D’Amico Emanuele, Paparella Domenico, Conteduca Vincenza, Brunetti Natale Daniele, Iacoviello Massimo, Gelardi Matteo, Busetto Gian Maria, Cassano Michele, Nappi Luigi, Pettoello-Mantovani Massimo.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dai docenti dell’Ateneo nella “Top 2% Most Influential Scientists’ List” di Stanford, sottolineando il valore di questo risultato per l’intera comunità accademica: “Questo importante risultato testimonia l’impegno costante e l’eccellenza scientifica dei nostri ricercatori. Il nuovo rapporto pubblicato da Ioannidis, John P.A. in collaborazione con Elsevier, “August 2024 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, tiene conto delle citazioni in 22 aree disciplinari e 174 sottocategorie, sulla base della classificazione standard Science-Metrix e il database per la ricerca scientifica mondiale “Scopus”; i dati offrono sia una panoramica sull’intera carriera di uno scienziato, sia una valutazione delle citazioni ricevute nell’anno solare 2023.

L'inserimento di tanti colleghi in una classifica internazionale così prestigiosa è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità accademica e dimostra che il lavoro svolto presso l'Università di Foggia è riconosciuto nel panorama della ricerca scientifica mondiale. Le mie più sentite congratulazioni, quindi, a tutti i colleghi che hanno raggiunto questo importante traguardo, ma anche a tutti i docenti e ricercatori Unifg che, grazie al talento e alla dedizione con cui operano in un contesto di crescente collaborazione internazionale, contribuiscono non solo all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, ma anche al miglioramento della società." Ha concluso il Rettore