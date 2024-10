A Monte Sant'Angelo l'assemblea dei soci AEVF

L’assemblea autunnale dei soci AEVF si ritrova il 18 ottobre nella città pugliese di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, presso la Sala conferenze Biblioteca comunale “Ciro Angelillis“, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e associazioni di Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia. Monte Sant’Angelo, Città dei due siti Unesco, nel 2024 è designata capitale della cultura di Puglia. È una importante meta di pellegrinaggio legata al culto dell’Arcangelo Michele e tappa importante della Via Francigena che in questa tratta nel Gargano attraversa il territorio in cinque tappe passando per Troia, Lucera, San Severo, Stignano, San Giovanni Rotondo prima di arrivare alla destinazione di Monte Sant’Angelo.

Siamo profondamente onorati di ospitare l’Assemblea Europea delle Vie Francigene qui a Monte Sant’Angelo, un luogo di grande rilevanza storica e spirituale a livello nazionale ed internazionale. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per promuovere la nostra città come parte di un patrimonio culturale che unisce territori e popoli di tutta Europa. Le vie Francigene non sono solo percorsi fisici, ma anche strade di incontro, di dialogo e di scoperta. Siamo pronti a mostrare ai partecipanti le bellezze del nostro territorio e a rafforzare insieme il legame con la nostra identità europea. – ha dichiarato Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo.

Per Rosa Palomba, Vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo – L’assemblea europea della Via Francigena giunge nell’anno speciale di Monte Sant’Angelo Capitale cultura della Puglia e dopo l’assemblea europea della Via Micaelica che abbiamo tenuto qui a maggio. Due momenti internazionali di incontro e costruzione ponti verso il Giubileo 2025, anno fondamentale per il turismo spirituale per una destinazione come la nostra.

L’assemblea AEVF si incontra in Puglia esattamente cinque anni dopo. Era infatti il giorno 18 ottobre 2019 quando la famiglia francigena si riunì a Bari per votare la decisione storica dell’estensione di 900 km della Via Francigena nel Sud, da Roma verso Monte Sant’Angelo, Brindisi e Santa Maria di Leuca, attraverso Lazio, Campania, Puglia.

Per l’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane – La Puglia è fiera di essere protagonista di questo importante appuntamento internazionale che celebra il valore storico, culturale e spirituale delle Vie Francigene. L’assemblea a Monte Sant’Angelo non solo sottolinea il ruolo della nostra regione come punto di riferimento per il turismo lento e sostenibile, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per promuovere il nostro patrimonio e le eccellenze del territorio. Le vie Francigene ci ricordano l’importanza di un turismo che valorizza i luoghi, le persone e le tradizioni locali, e noi continueremo a investire per rendere la Puglia una destinazione sempre più attrattiva per chi cerca esperienze autentiche e significative.

Il programma della tre giorni di ottobre (17, 18, 19 ottobre), oltre all’assemblea prevede un incontro con le associazioni del terzo settore lungo la VF nel sud, visita guidata nelle tre lingue dei partecipanti, il Concerto “Il Potere della Musica” di Franco Godono, una camminata animata sulla Via Francigena. L’assemblea vedrà importanti punti all’ordine del giorno, come l’estensione della Via Britannica nel tratto Londra-Canterbury, l’aggiornamento sul dossier UNESCO, la condivisione di progettualità in vista del Giubileo 2025, la presentazione dei progetti di cooperazione internazionale ai quali sta lavorando AEVF. Sarà previsto un momento di ricordo per il compianto presidente Massimo Tedeschi, venuto a mancare lo scorso giugno.

Il 2024 si conferma sicuramente per la Via Francigena come l’anno della Puglia, regione che sta investendo tante energie e risorse per lo sviluppo della Via Francigena nel Sud a livello culturale, turistiche e, soprattutto, infrastrutturale in merito a percorso, segnaletica e accoglienza. Sempre in Puglia si sono accesi i riflettori internazionali dal 4 al 7 giugno, in occasione della Training Academy sugli itinerari culturali ospitata a Brindisi organizzata da AEVF, con il sostegno della regione, comune e associazione Brindisi e le Antiche Strade. Infine, sempre la Puglia ha ospitato a settembre le camminate francigene e giornate di animazione, tra Bari e Brindisi, all’interno del progetto europeo Erasmus HIKE coordinato da AEVF.

L’assemblea e gli eventi di Monte Sant’Angelo, aperti a tutti, sono organizzati con il contributo della Regione e del Comune, mentre il 19 ottobre è in programma “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi”, una “camminata animata cantata” lungo un tratto della Via Francigena, realizzata da Italea Puglia in partnership con AEVF e associazione “Monte Sant’Angelo Francigena”. La “camminata cantata” è un format che propone un’esperienza a contatto con la natura e con le storie made in Puglia. La camminata cantata incontra le memorie di viandanti e pellegrini, e con loro contadini, pastori, boscaioli che per lavoro e necessità hanno attraversato nei secoli questi luoghi. Ad animare le incursioni musicali sarà il gruppo dei cantori del Gargano guidato dal musicista, cantore e ricercatore Pio Gravina. Chiuderà l’esperienza un aperitivo conviviale.