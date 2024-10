Cresce il fenomeno delle smart home in Italia: i numeri dell’ultimo studio

A proposito di sicurezza, però, considerato l’uso sempre più frequente dei dispositivi smart, adottare la migliore VPN d’Italia è una scelta prudente per mantenere un certo grado di sicurezza nella rete domestica. Un ulteriore livello di protezione, infatti, si dimostra fondamentale non solo a tutela della privacy delle famiglie, ma anche per garantire che gli accessi ai dispositivi siano sicuri, schermando al meglio le informazioni personali.

I numeri sul fenomeno smart home: in Italia giro d’affari da 800 milioni!

Secondo un’indagine del Politecnico di Milano relativa al 2023, il valore del mercato delle smart home nel Belpaese ha raggiunto quota 810 milioni di euro ed è destinato ad espandersi vertiginosamente. Il 25% del business, pari a 200 milioni di euro, è rappresentato dalle soluzioni per la sicurezza, come videocamere, sensori per porte e finestre, serrature connesse. Anche gli elettrodomestici smart sono molto gettonati: il valore di quelli presenti nelle case degli italiani ammonta a 151 milioni. Seguono i sistemi di riscaldamento e climatizzazione (148 milioni) e gli smart speaker, apparecchi dotati di nuclei di intelligenza artificiale e assistenti vocali (130 milioni).

La ricerca sposta poi l’attenzione sul consumatore: il 59% degli intervistati sostiene di possedere almeno un oggetto smart in casa. Il 92% si dice molto soddisfatto del livello di usabilità delle app che interfacciano l’utenza con la smart home. L’81% utilizza i dispositivi almeno una o due volte a settimana, mentre il 60% proprio ogni giorno.

Una nuova quotidianità per le famiglie

I numeri dimostrano in modo chiaro come la diffusione delle smart home sia in forte ascesa: queste opzioni stanno diventando una parte sempre più integrante della nostra routine. Il fatto che più famiglie italiane che mai siano in possesso di almeno un dispositivo, con un andamento in crescendo, rivela come gli apparecchi intelligenti stiano diventando più accessibili anche da un punto di vista prettamente economico.

L’aumento delle vendite di dispositivi come Alexa e Google Assistant rivela l’importanza di approfittare dell’intelligenza artificiale presente negli assistenti vocali per controllare l’ecosistema domestico. Questa è un’ulteriore conferma di quanto la tendenza all’automazione e al controllo centralizzato della casa siano ormai radicate. Uno dei segmenti con la crescita più rapida è quello dei sistemi di sicurezza: una conferma di come gli italiani siano particolarmente attenti alla difesa della propria casa. Le soluzioni legate al risparmio energetico, come termostati intelligenti e prese smart, denotano una nuova consapevolezza verso la sostenibilità e il taglio dei costi energetici.

Anche le ricerche online degli utenti italiani relative a parole chiave come “smart home”, “assistenti vocali”, “domotica” e “dispositivi intelligenti” sono aumentate notevolmente: questo sottolinea un maturato interesse da parte dei consumatori nel comprendere e adottare queste tecnologie.