Emergenza abitativa: avviati in Regione i lavori per l'istituzione del fondo sociale - Stefano Lacatena - Fonte Immagine: Consiglio Regionale della Puglia

In merito all’emergenza abitativa, si è svolta ieri una riunione della “cabina di regia” convocata per avviare il percorso verso la creazione del fondo sociale, da presentare alla Giunta regionale, destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

“Il fondo – che sarà istituito dalle Arca pugliesi secondo le direttive della Giunta – fornirà un contributo agli assegnatari di case popolari che non riescono a sostenere il pagamento dei canoni di locazione e che vivono situazioni di particolare disagio economico”, ha spiegato Stefano Lacatena, consigliere regionale delegato all’Urbanistica e alle Politiche Abitative.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Arca, delle organizzazioni sindacali di categoria e dei sindacati confederali. Lacatena ha ringraziato tutti per la partecipazione e per l’impegno condiviso su un progetto fondamentale che viene realizzato per la prima volta in Puglia: “Stiamo passando dalle parole ai fatti. La casa è un diritto fondamentale e le istituzioni hanno il dovere di garantirlo a tutti”.

Lo riporta FoggiaToday.