Storia, tradizione e Domeniche di…C.A.R.TA.: Conserva, Ammira, Ricorda, Tasta ciò che conta.

E’ ciò che emerso nella due giorni della Mostra sulla transumanza, svoltasi nella magnifica cornice della Galleria Provinciale d’Arte Moderna di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre, nel Capoluogo Dauno, dal titolo “Transumanza, paesaggi e territori di Capitanata” lo scorso 10 e 11 ottobre 2024 e che, dato l’enorme consenso di pubblico, resterà aperta fino al prossimo venerdì 18 ottobre 2024, con possibilità, previa prenotazione, di visite guidate.

Ancora una settimana per immergersi nella Storia, quella vera e vissuta dagli umili.

L’iniziativa, promossa dall’Archivio di Stato del capoluogo Dauno in sinergia con l’Università degli Studi di Foggia, sotto l’illuminata direzione del dott. Massimo Mastroiorio e la puntuale e diligente collaborazione di tutto il suo staff, ha dimostrato, ancora una volta, come l’Archivio di Stato di Foggia possa essere insostituibile motore di stimolo culturale per una comunità che ha urgente bisogno di ri-trovare la sua identità e il suo genius loci. Vista l’affluenza registrata, si ha buon segno che l’iniziativa ha avuto un ottimo gradimento e che in tal senso bisogna continuare.

La mostra è stata preceduta dalla Tavola Rotonda di presentazione all’apertura del 66° Convegno A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), cui hanno preso parte, oltre al Direttore dell’Archivio di Stato dott. Massimo Mastroiorio, il Presidente della Provincia di Foggia dott. Giuseppe Nobiletti, la Primo Cittadina, prof.ssa Maria Aida Episcopo, la dott.ssa Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, il prof Saverio Russo, Ordinario di Storia Moderna dell’Università degli Studi di Foggia, la prof.ssa Isabella Varraso dell’Università degli Studi di Foggia e Presidente dell’A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) – Puglia.

Tutti, in modo diverso, ciascuno secondo la propria sfera di competenza, hanno sottolineato l’importanza di conoscere al meglio “l’orma storica” del proprio Territorio, per vivere e governare meglio il presente e i propri punti di forza.

Ottimo anche il Coordinamento uffici di segreteria affidato alla dott.ssa Marilena Labianca, del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.

Tra i documenti in copertina, “ad usum” di scolaresche e semplici appassionati: Carte Topografiche tratte da uno dei volumi più antichi ma ancora ben conservati, composto da relazioni e piante monocrome concernenti la reintegra dei tratturi ordinata nel 1648 da Ettore Capecelatro.

Presente il celebre “Atlante delle locazioni ordinarie e aggiunte della Regia Dogana”, realizzato nel 1686 dai regi compassatori Antonio e Nunzio Michele: ventotto tavole policrome che illustrano con cura le poste, le mezzane ma anche i fiumi, gli attraversamenti e tutto quanto ritenuto utile per la fruizione del Territorio.

Esposte, inoltre, alcune tra le Piante Topografiche e geometriche delle locazioni del Tavoliere, presenti nella raccolta formata tra il 1735 ed il 1760 dal regio compassatole Agatangelo della Croce.

Per la “Domenica di carta”, evento annuale promosso dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Foggia il 13 ottobre 2024, in concomitanza con la Giornata Nazionale dei disastri idrogeologici, ha allestito una mostra cartografica dal titolo: “Cartografia del Territorio, non solo regi tratturi”.

Un modo per evidenziare l’importanza dell’acqua non solo come fonte di vita per uomini e bestiame, ma anche “per ripulire le idee vecchie, sostituendole con altre nuove e più fresche”.

Domenica di Storia dunque, non quella evenemenziale, ma quella di lunga durata, più che mai utile a riaccendere la curiosità e l’interesse per la nostra memoria storica.

A cura di Marco Bonni’