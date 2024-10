Foggia: nuova mensa scolastica per gli alunni curata da 'Ladisa Srl'

Da martedì 15 ottobre, il Comune di Foggia avvierà il nuovo servizio di mensa scolastica.

Il contratto stipulato con la Ladisa Srl rappresenta un passo significativo verso un’alimentazione più sana e sostenibile per le scuole cittadine, rispondendo alle necessità nutrizionali dei bambini e alle aspettative delle famiglie. Come dichiarato dal Comune, il servizio, affidato tramite gara, mette al centro il benessere dei piccoli utenti e il rispetto per l’ambiente.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di prodotti biologici, per garantire pasti sani e privi di pesticidi, e l’attenzione alla stagionalità degli ingredienti, che assicura la freschezza e il rispetto dei cicli naturali delle coltivazioni. L’obiettivo è educare i bambini a un’alimentazione equilibrata e a renderli consapevoli dell’origine degli alimenti che consumano.

Un altro elemento innovativo è l’uso delle monoporzioni, che non solo migliorano l’igiene e la sicurezza, ma aiutano a gestire le quantità in modo più preciso, riducendo così lo spreco alimentare. I materiali utilizzati per il confezionamento e il consumo dei pasti saranno completamente biocompostabili, e le bottiglie di plastica sono state eliminate in favore di erogatori automatici per l’acqua.

Ladisa ha recentemente aperto un nuovo laboratorio a Foggia, nel Rione Diaz, tra via Trinitapoli e via del Mare, dove vengono preparati e controllati i pasti. A breve sarà attivo anche un orto locale da cui si raccoglieranno prodotti freschi e di qualità per la mensa.

Un aspetto fondamentale del nuovo servizio sarà la Commissione Mensa, istituita dal Comune e composta da rappresentanti delle scuole e dei genitori. Questo organo monitorerà costantemente la qualità del servizio, garantendo il rispetto degli standard e assicurando che le esigenze degli utenti siano ascoltate. La Commissione effettuerà visite periodiche presso il centro di cottura della Ladisa per verificarne il rispetto dei parametri stabiliti.

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’assessore all’Istruzione, Domenico Di Molfetta, hanno commentato con soddisfazione l’avvio del nuovo servizio: “Questo progetto rappresenta un traguardo per la nostra città. Dal 15 ottobre, potremo offrire un servizio che non solo garantisce pasti sani ai nostri bambini, ma lo fa rispettando il pianeta e insegnando loro l’importanza di una corretta alimentazione. Con la collaborazione della Ladisa e la creazione della Commissione Mensa, assicuriamo trasparenza e coinvolgimento continuo di genitori e scuole”.

Il nuovo centro di produzione pasti ha una capacità di 5.000 pasti giornalieri e si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati, di cui 1.000 dedicati alla logistica e i restanti al centro produttivo. Inoltre, l’impianto è circondato da 10.000 metri quadrati di terreni agricoli, destinati alla coltivazione in serre e all’aperto.

