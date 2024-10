Nonostante la società sia stata sciolta e messa in liquidazione cinque anni fa, non è ancora stato redatto il bilancio finale di liquidazione, né la società è stata cancellata dal registro. Inoltre, è in corso una causa legale con il Comune per un credito di 353 mila euro. Negli ultimi tre anni, la situazione di stallo ha causato perdite finanziarie significative: circa 57 mila euro nel 2021, 68 mila euro nel 2022 e 83 mila euro nel 2023, per un totale di circa 210 mila euro. Queste perdite ricadono direttamente sul Comune, che già fatica a reperire risorse per finanziare servizi essenziali ai cittadini.

In una situazione normale, la società sarebbe stata già cancellata, poiché, secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9464/2020) e ribadito dall’avvocato del Comune nel febbraio 2024, la pendenza del giudizio non ostacola la cancellazione. La precedente amministrazione aveva sollecitato il liquidatore ad accelerare il processo di cancellazione, senza però ottenere risultati. Il Commissario Grandolfo, nel suo mandato, ha ordinato al dirigente e all’avvocato del Comune di intraprendere ogni azione necessaria per la cancellazione della società, come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.154 del 2023. È stato persino affidato un incarico legale per sostituire il liquidatore in caso di inadempienza. Tuttavia, da quel momento, la situazione è rimasta immutata.

Il perdurare di questa condizione sta avendo un impatto negativo sul bilancio comunale, aggravando il passivo della società e incidendo pesantemente sul patrimonio del Comune di Manfredonia, come segnalato anche dal Collegio dei Revisori nel verbale del 13 settembre 2024, che esorta l’amministrazione a procedere immediatamente con la cancellazione della società.

Abbiamo quindi richiesto all’amministrazione di intervenire prontamente per risolvere questa situazione, soprattutto perché sembra che, dopo sei anni, sia finalmente stato redatto il bilancio finale di liquidazione. Non possiamo permetterci di continuare a perdere risorse così preziose.

Lo riporta ManfredoniaNews.