“Non può essere considerata indebita l’assenza di adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano pandemico nazionale e regionale, poiché, come emerso dalle complesse indagini, tali misure sarebbero comunque risultate inadeguate, in questo caso specifico, a fronteggiare un’epidemia di portata mondiale. La situazione richiedeva l’elaborazione di un nuovo piano con misure più incisive durante la pandemia.”

Questa è la motivazione riportata nel provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, ha archiviato le accuse nei confronti di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo, rispettivamente ex assessore e direttore generale del Welfare in Lombardia, trasmesse dai pm di Bergamo, che li accusavano di rifiuto di atti d’ufficio.

Lo riporta Ansa.