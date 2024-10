Morte tifosi Foggia: l'Istituto 'Pacinotti' in lacrime per Michele - Fonte Immagine: FoggiaToday

Il “Pacinotti” si è fermato per ricordare Michele Biccari, il 17enne tra le vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Potenza-Melfi, che ha causato la morte di tre giovani tifosi del Foggia, in viaggio per sostenere la loro squadra.

Questa mattina, i compagni di classe di Michele, in lacrime, hanno deposto un mazzo di rose, rosse e nere, sul suo banco, accompagnato da una toccante lettera. L’intero istituto ha osservato un minuto di silenzio e una preghiera in sua memoria. Michele era uno studente della 4^ C, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Il vicario dell’istituto, il professor Arturo Placido, lo ha ricordato come “un ragazzo esemplare, rispettoso. Tutti i professori lo descrivono come uno studente modello. Per noi è stato un colpo inaspettato e doloroso”. Insieme a Michele, hanno perso la vita Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuele Del Grande, 13 anni. Altre sette persone, tra cui tre foggiani e una famiglia lucana, sono attualmente ricoverate all’ospedale di Potenza.

