Questo dato riflette, da un lato, l’aumento di episodi di risse e aggressioni nei locali pubblici e di intrattenimento, e dall’altro, una maggiore applicazione della normativa in materia di sicurezza urbana.

Ad oggi, sono stati emessi 23 ‘Daspo Willy’ nel Foggiano, rispetto ai 12 dell’anno scorso. Tra i destinatari figurano anche i responsabili delle aggressioni in piazza Mercato e degli episodi di violenza notturna a Vieste.

In particolare, sono stati registrati 9 casi a Foggia, tra cui due aggressioni in piazza Mercato, una delle quali con movente omofobo, e un’altra in via Nedo Nadi, dove una lite ha portato al danneggiamento di un locale e all’aggressione di un anziano. A Vieste, si contano 12 episodi: 10 legati a una rissa notturna tra giovani a fine agosto, uno per una lite con lesioni in un bar, e un altro per una rissa sul lungomare Europa, sfociata in aggressioni e resistenza alle forze dell’ordine.

Gli altri episodi si sono verificati a San Marco in Lamis e Manfredonia.

Lo riporta FoggiaToday