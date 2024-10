Potenza-Foggia: un pareggio che sa di punto guadagnato, ma il Foggia deve riflettere

Nella trasferta contro il Potenza, il Foggia ha strappato un pareggio importante grazie a un gol di Michele Emmausso, ma la prestazione della squadra rossonera non ha convinto. Il fantasista partenopeo ha segnato con un colpo di testa a dieci minuti dalla fine, dimostrando la sua abilità nel momento cruciale, ma l’assenza di idee e qualità nel gioco ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.

Primo Tempo: Un inizio complicato

La partita è iniziata in salita per il Foggia, privo di Ercolani. L’allenatore Capuano ha sorpreso tutti con scelte tattiche audaci, inserendo Silvestro e arretrando Salines nel trio difensivo. La squadra ha mantenuto il consueto 3-4-2-1, con Zunno ed Emmausso a supporto di Murano, ma le difficoltà sono state evidenti fin dai primi minuti. Il Potenza, schierato con un 4-3-3, ha fatto sentire la propria presenza, cercando di sfruttare la velocità dei suoi esterni e mantenendo una buona densità a centrocampo.

Il Foggia ha mostrato evidenti limiti, incapace di concretizzare le poche occasioni create. A complicare le cose, un episodio controverso al 31’: un intervento di De Lucia su D’Auria è stato giudicato falloso dall’arbitro, che ha assegnato un rigore trasformato da Caturano. Il gol del Potenza ha messo a dura prova la squadra di Capuano, che ha faticato a reagire.

Secondo Tempo: Un cambiamento di rotta, ma senza concretezza

Nella ripresa, Capuano ha cercato di ridisegnare la squadra, passando a un 4-3-3 con l’ingresso di Millico e Danzi. Questa mossa ha portato a un miglior possesso palla, ma le conclusioni in porta sono state ancora una volta scarse. Nonostante il Foggia sia sembrato più determinato e propositivo, le occasioni da rete sono rimaste un miraggio.

Al 35’, una ripartenza del Potenza ha rischiato di chiudere la partita, con Caturano che ha sfiorato il raddoppio. Tuttavia, pochi istanti dopo, il Foggia ha trovato il pareggio: un cross di Millico è stato magistralmente assistito da Tascone per il colpo di testa di Emmausso, che ha riportato il risultato in equilibrio.

Il finale di gara ha visto il Foggia cercare di mantenere il pareggio, ma con un Salines infortunato e senza più cambi a disposizione, le notizie negative si accumulano. L’unico aspetto positivo è stato il gol di Emmausso, che ha messo in mostra le sue qualità in un momento difficile per la squadra.

Conclusioni: Un punto guadagnato, ma serve di più

Il pareggio sul campo del Potenza, con il punteggio di 1-1, può essere visto come un punto guadagnato, ma la prestazione del Foggia solleva interrogativi sulla qualità del gioco e sull’efficacia della squadra. La mancanza di idee e l’assenza di incisività in attacco devono far riflettere la dirigenza e lo staff tecnico. Se il Foggia vuole ambire a traguardi importanti, è fondamentale migliorare sotto il profilo del gioco, cercando di recuperare in fretta anche gli infortunati.

Tabellino della partita:

Potenza (4-3-3): Alastra; Riggio, Milesi, Verrengia (5’ st Sciacca), Burgio; Castorani, Felippe, Erradi (38’ st Firenze); Schimmenti (26’ st Rosafio), Caturano, D’Auria (26’ st Rossetti). Allenatore: De Giorgio.

Foggia (3-4-2-1): De Lucia; Salines, Carillo, Camigliano (23’ st Parodi); Silvestro (1’ st Danzi), Mazzocco (18’ st Tascone), Gargiulo, Vezzoni (14’ st Felicioli); Zunno (1’ st Millico), Emmausso; Murano. Allenatore: Capuano.

Marcatori: 31’ pt rig. Caturano (P), 35’ st Emmausso (F).

Ammoniti: Castorani (P), Vezzoni (F), Carillo (F), Caturano (P), Sciacca (F).

Arbitro: Mazzoni di Prato.

