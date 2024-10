“L’amministrazione tutta è sconvolta e addolorata per una tragedia che ha colpito tre famiglie, e ha unito la comunità foggiana in un dolore silenzioso e lancinante.

Tre giovanissime vite improvvisamente spezzate, di ritorno da un evento sportivo che doveva essere di spensieratezza e divertimento, legate da una sana passione: un incidente stradale ha determinato un dramma che è impossibile accettare.

Proclameremo il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali ma da ieri sera, da quando è arrivata la terribile notizia da Potenza, la città tutta è immersa in un lutto condiviso, e vive un’ apprensione sincera per le altre persone coinvolte nell’impatto e attualmente ricoverate in ospedale. Siamo accanto ai familiari in queste ore terribili ed esprimiamo profonda vicinanza ai tifosi legati al Calcio Foggia 1920 e che si ritrovano negli spalti degli stadi di tutta Italia per seguire la squadra del cuore: una famiglia allargata oggi in lacrime e in preghiera per Samuele, Michele e Gaetano”.

Maria Aida Episcopo, SINDACO DI FOGGIA