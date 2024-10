La XXXII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino è stata presentata questa mattina a Palazzo Margherita, con la partecipazione di figure chiave come il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il procuratore del Tribunale dei minori, David Mancini, e il prefetto Luigi Savina. L’evento, che celebra l’impegno per la legalità e il contrasto all’illegalità, si prefigge di educare i giovani su temi cruciali come la sicurezza alimentare, la sicurezza stradale, il contrasto al bullismo e alla criminalità.

Punti Salienti dell’Evento:

Interventi Istituzionali: Pierluigi Biondi ha sottolineato l’importanza del Premio nel trasmettere valori fondamentali e nel commemorare figure che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia.

ha sottolineato l’importanza del Premio nel trasmettere valori fondamentali e nel commemorare figure che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia. David Mancini ha evidenziato come il premio non sia solo una commemorazione, ma anche un’iniziativa culturale che si estende per tutto l’anno, sottolineando l’importanza della scuola e della cultura nella lotta contro il disagio giovanile.

ha evidenziato come il premio non sia solo una commemorazione, ma anche un’iniziativa culturale che si estende per tutto l’anno, sottolineando l’importanza della scuola e della cultura nella lotta contro il disagio giovanile. Il prefetto Luigi Savina ha annunciato che tra i premiati ci sarà una poliziotta coraggiosa, aggredita e violentata, che diventerà un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Premi e Riconoscimenti: Verranno premiati due magistrati, Marcello Viola e Ludovico Vaccaro , per il loro impegno nella lotta alle mafie e al caporalato.

e , per il loro impegno nella lotta alle mafie e al caporalato. Si riconoscerà anche la madre di Giorgio, un giovane musicista di Napoli assassinato, come simbolo di resilienza e impegno per la legalità. Messaggi di Speranza: La manifestazione si chiude con le parole di Paolo Borsellino, enfatizzando l’importanza della libertà e il rifiuto del compromesso morale.

Presenze Istituzionali:

All’incontro erano presenti anche il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e il Questore Enrico De Simone, evidenziando l’importanza dell’unità delle istituzioni nella lotta per la legalità.

Considerazioni Finali:

Il Premio Borsellino si propone non solo di ricordare le vittime della lotta contro l’illegalità, ma anche di fornire esempi concreti di coraggio e determinazione nella costruzione di una società più giusta e sicura. L’attenzione rivolta ai giovani è fondamentale per promuovere un futuro di legalità e rispetto.