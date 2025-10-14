Edizione n° 5854

14 Ottobre 2025

14 Ottobre 2025

Home // Cronaca // Accoltellamento via Arpi Foggia, Centra e Traiano: “Il problema è sociale: più sicurezza e responsabilità condivisa”

FOGGIA Accoltellamento via Arpi Foggia, Centra e Traiano: “Il problema è sociale: più sicurezza e responsabilità condivisa”

Nota referenti FIPE Confcommercio Foggia

Accoltellamento via Arpi Foggia, Centra e Traiano: "Il problema è sociale: più sicurezza e responsabilità condivisa"

POLIZIA LOCALE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 14 ottobre 2025 – “Negli ultimi giorni il centro storico di Foggia è tornato tristemente al centro della cronaca per gravi episodi di violenza: due accoltellamenti avvenuti solo sabato sera e, poche settimane fa, un pestaggio che ha scosso la comunità.
Come FIPE Confcommercio Foggia, esprimiamo profonda preoccupazione per questa escalation di microcriminalità che non può e non deve essere sottovalutata.

Questi fatti non sono episodi isolati né frutto di casualità. Sempre più spesso, i protagonisti di tali azioni sono ragazzi giovanissimi, a volte poco più che adolescenti, che frequentano le scuole medie. Ragazzi annoiati, privi di punti di riferimento e troppo esposti a stimolazioni distorte e prive di guida, anche per la mancanza di una presenza genitoriale capace di mediare e indirizzare.
È quindi evidente che il problema non è solo di ordine pubblico, ma soprattutto sociale ed educativo: una responsabilità collettiva che coinvolge famiglie, istituzioni e comunità.

Chiediamo con fermezza una maggiore presenza e vigilanza delle forze dell’ordine nel centro storico, soprattutto nei fine settimana, affinché si ristabilisca un clima di serenità e sicurezza.

Ribadiamo le luci accese, le vetrine, le persone che frequentano bar e ristoranti sono presidi fondamentali di vivibilità e controllo sociale. Non spegniamo la vita della città, e non lasciamo spazio al buio, che è il vero alleato dell’illegalità.

Foggia merita un centro storico vivo, sicuro e condiviso. Per questo chiediamo un impegno comune: istituzioni, forze dell’ordine, famiglie e operatori economici uniti per restituire alla città il diritto alla tranquillità e alla socialità”, hanno dichiarato Alessandro Centra, presidente FIPE Confcommercio Foggia settore Bar e il suo vice presidente Alfredo Traiano.

