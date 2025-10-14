Edizione n° 5854

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Appropriazione indebita sugli incassi dei parcometri ATAF, sì alla responsabilità, ma va rifatto il conto

FOGGIA - MANFREDONIA Appropriazione indebita sugli incassi dei parcometri ATAF, sì alla responsabilità, ma va rifatto il conto

Il processo torna a Bari (altra sezione) solo per ricalcolare quanto effettivamente dovuto sul piano civile

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità per appropriazione indebita dell’ex legale rappresentante di Protect s.r.l., società incaricata del prelievo e dell’accredito degli incassi dei parcometri di ATAF s.p.a. (controllata dal Comune di Foggia). Accolto però il motivo sulla quantificazione delle somme: annullate solo le statuizioni civili, con rinvio alla Corte d’appello di Bari per il ricalcolo. Per il resto, ricorso respinto.

I fatti essenziali

  • Primo grado (Foggia, 9/5/2022): condanna, inizialmente per peculato. Appello (Bari, 4/6/2024): riqualificazione in appropriazione indebita; pena a 1 anno e 4 mesi e 400 € di multaCassazione: dieci motivi di ricorso; accolto soltanto quello sul “quantum”.

Le ragioni della Suprema Corte

  • Chi è la persona offesa: è ATAF s.p.a., proprietaria degli incassi dei parcometri. Valida la querela presentata dal presidente (“sporgo formale querela” basta a esprimere la volontà punitiva). Interversione e dolo: gli incassi, convertiti da IVRI in moneta bancaria e accreditati sul conto Protect, dovevano essere riversati ad ATAF. L’uso delle somme per pagare dipendenti, debiti fiscali e la loro esposizione a pignoramenti integra atti di signoria sul denaro altrui e quindi appropriazione indebita; non semplice inadempimento contrattuale.

  • Niente nuova istruttoria: legittimo il no alla rinnovazione in appello; non c’era “assoluta necessità”.

  • Conti da rifare: la Corte d’appello non ha motivato in modo analitico sull’ammontare effettivo (entrate, versamenti, pignoramenti, eventuali crediti per servizi accessori). Serve una nuova determinazione dell’importo per le statuizioni civili.

Il processo torna a Bari (altra sezione) solo per ricalcolare quanto effettivamente dovuto sul piano civile. Rimangono confermate la qualificazione giuridica e la responsabilità dell’ex rappresentante di Protect.

