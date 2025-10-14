Chi è la persona offesa: è ATAF s.p.a., proprietaria degli incassi dei parcometri. Valida la querela presentata dal presidente (“sporgo formale querela” basta a esprimere la volontà punitiva). Interversione e dolo: gli incassi, convertiti da IVRI in moneta bancaria e accreditati sul conto Protect, dovevano essere riversati ad ATAF. L’uso delle somme per pagare dipendenti, debiti fiscali e la loro esposizione a pignoramenti integra atti di signoria sul denaro altrui e quindi appropriazione indebita; non semplice inadempimento contrattuale.