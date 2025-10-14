Bari, rimosso raro gozzo endotoracico di sette centimetri al Policlinico

Al Policlinico di Bari è stato rimosso con successo un gozzo endotoracico di circa sette centimetri su una donna di 65 anni, grazie a un complesso intervento di tiroidectomia condotto in collaborazione tra le équipe di Otorinolaringoiatria e Cardiochirurgia.

L’azienda ospedaliera-universitaria ha sottolineato che si trattava di una forma rara di ingrossamento della tiroide che si estendeva nel torace, comprimendo le strutture circostanti e provocando anche perdita della voce. La paziente, da circa due anni, aveva notato una massa nella parte anteriore del collo e un progressivo calo della voce, dovuti alla pressione del gozzo sul nervo vocale.

«Gli accertamenti radiologici hanno evidenziato l’ingrossamento della tiroide, esteso per circa sette centimetri – spiega Luigi Madami, otorinolaringoiatra che ha eseguito l’intervento –. L’operazione è stata effettuata con un approccio sternotomico, aprendo parzialmente lo sterno, grazie alla stretta collaborazione con i cardiochirurghi».

I gozzi endotoracici sono rari, rappresentando fino al 15% dei casi di gozzo, ma solo in una piccola percentuale (1-8%) richiedono un intervento che coinvolga anche il torace. L’operazione ha permesso di risolvere i disturbi della paziente e di prevenire possibili complicazioni legate alla compressione delle strutture toraciche.

