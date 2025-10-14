Foggia — È stata un’udienza carica di tensione e di attese quella che si è svolta oggi nel processo per la crudele uccisione di un cagnolino avvenuta un anno fa a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Il giudice ha ufficialmente ammesso LNDC Animal Protection come parte civile, riconoscendo così all’associazione il diritto di intervenire nel procedimento per tutelare gli interessi dell’animale vittima di violenza.

La causa è stata quindi aggiornata al 16 dicembre, giorno in cui il tribunale deciderà in merito all’istanza di messa alla prova avanzata dalla difesa dell’imputato.

L’ammissione di LNDC, rappresentata in aula dall’avvocato Michele Pezone, Responsabile Diritti Animali dell’associazione, è stata accolta con favore dall’associazione stessa: «Essere parte civile ci permette di portare la voce di chi non può difendersi e di assistere il processo con strumenti adeguati», ha dichiarato l’Avv. Pezone. Dalla stessa LNDC è giunta la ferma intenzione di opporsi alla richiesta della difesa di evitare il processo mediante l’istituto della messa alla prova, ritenuta «tardiva e non congrua rispetto alla gravità dei fatti».

La messa alla prova, disciplina prevista dal codice penale italiano, consente all’imputato — in casi ritenuti meno gravi o quando vi siano circostanze riabilitative — di svolgere un periodo di lavori di pubblica utilità sotto la vigilanza del giudice; in caso di esito positivo, il reato può essere estinto. Proprio questa norma è al centro del confronto odierno: per LNDC e per molte voci della società civile che hanno seguito il caso, la brutalità dell’uccisione non sarebbe compatibile con una soluzione che sfoci nell’estinzione del reato.

Il delitto, avvenuto nel 2024 a Monte Sant’Angelo, aveva suscitato sdegno e mobilitazione nell’intera comunità provinciale, e aveva trovato ampia eco sui media locali e nazionali. La vicenda aveva scatenato anche prese di posizione politiche e sociali sulla tutela degli animali e sulla necessità di pene efficaci per i reati di maltrattamento e uccisione. L’ammissione di LNDC come parte civile rappresenta, per i suoi sostenitori, un passo avanti nel riconoscimento del ruolo delle associazioni animaliste nel processo penale.

La difesa, dal canto suo, ha motivato l’istanza di messa alla prova con la volontà di percorrere una strada riabilitativa per l’imputato; la richiesta sarà esaminata nel dettaglio dal giudice il prossimo 16 dicembre. LNDC ha però annunciato che si costituirà formalmente contro la concessione, sostenendo che la natura efferata del gesto richiede «una risposta giudiziaria piena e proporzionata» e che la messa alla prova, in questo caso, costituirebbe una forma di sgravio non accettabile.

Il procedimento giudiziario proseguirà nelle prossime settimane, mentre l’attenzione pubblica resta alta. Per LNDC e per i cittadini che hanno seguito il caso si tratta non solo della ricerca di giustizia per un singolo animale, ma di un punto di riferimento per la lotta contro ogni forma di violenza sugli esseri senzienti. «Chi infligge sofferenza e toglie la vita con tanta brutalità deve rispondere davanti alla legge — ha detto Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection —. Non chiediamo favoritismi, chiediamo che la gravità del reato venga riconosciuta e punita».

Il 16 dicembre, dunque, sarà una data chiave: il tribunale deciderà se accogliere o respingere la messa alla prova, determinando in modo decisivo l’ulteriore corso del processo. LNDC ha già annunciato che continuerà a seguire il caso con determinazione, pronta a impugnare qualsiasi decisione che, a suo avviso, sminuisca la portata del reato. Le parti coinvolte e la cittadinanza attendono ora il pronunciamento del giudice, mentre resta aperto il dibattito sul modo più adeguato per bilanciare rieducazione e responsabilità penale in reati di tale gravità.