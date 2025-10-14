Carapelle, tragedia in campagna: 70enne trovato morto in un pozzo (FOTO)

Carapelle (Foggia), 14 ottobre 2025 – Tragedia nelle campagne di Carapelle, dove un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno di un pozzo situato nella sua proprietà agricola alla periferia del paese. L’allarme era scattato in mattinata, quando i familiari non lo avevano visto rientrare a casa e ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

La scoperta del corpo

Dopo ore di ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, il corpo dell’anziano è stato individuato nel pomeriggio all’interno di un pozzo profondo diversi metri, situato in un terreno di sua proprietà