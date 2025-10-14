Edizione n° 5853

14 Ottobre 2025

14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Cerignola diventa set cinematografico con "Il Grande Piano delle Fosse" di Michele Lastella

FILM Cerignola diventa set cinematografico con “Il Grande Piano delle Fosse” di Michele Lastella

Questo film è un omaggio alla mia città e affronta temi di attualità che coinvolgono tutti noi

ph CerignolaViva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cerignola // Il Duomo //

CERIGNOLA – È ufficialmente partito a Cerignola il lungometraggio “Il Grande Piano delle Fosse”, diretto dall’attore e regista cerignolano Michele Lastella. Protagonisti del film sono gli allievi della prima edizione del workshop cinematografico “The Star Is You Academy”, l’accademia di recitazione che Lastella ha recentemente portato nella sua città natale.

Il progetto, che ha visto i partecipanti impegnati in un percorso formativo di sei mesi, culmina con la realizzazione di un film destinato alla distribuzione su piattaforme streaming internazionali.

Un titolo simbolico per Cerignola

“Il titolo non è provocatorio”, precisa Lastella, “ma richiama uno dei luoghi più significativi della città, il Piano delle Fosse, monumento unico per la comunità cerignolana. Non entriamo nel merito della sua tutela, perché la sua importanza è sotto gli occhi di tutti”.

Le riprese interessano vie e piazze pubbliche e alcune location storiche della città, tra cui lo storico Palazzo Fornari, la pinacoteca Art&Fatti, il Bar Teasto, la Biblioteca Ikigai gestita dall’associazione Oltre Babele e la libreria Mondadori Point di Via Bari. Non mancheranno scene che avranno come sfondo il Duomo di Cerignola, simbolo della città.

Giovani talenti alla prova del cinema

Molti degli interpreti sono alla loro prima esperienza cinematografica. “Sono alla mia prima esperienza e mi sta piacendo moltissimo. Interpretare una donna corrotta e senza scrupoli, così distante dal mio carattere, è stata una sfida stimolante”, racconta Daniela Agresti. Per la giovane Viviana Palumbo, l’esperienza rappresenta un passo concreto verso il sogno di diventare attrice: “Spero di trarre il massimo da questa esperienza, continuando a studiare e approfondire le tecniche di recitazione con The Star Is You Academy”.

Un messaggio di riflessione e speranza

“Questo film è un omaggio alla mia città e affronta temi di attualità che coinvolgono tutti noi”, sottolinea Lastella. “Non vuole essere polemico, ma costruttivo, lasciando un messaggio di speranza: un arcobaleno che fa capolino in mezzo alle nubi”. Con “Il Grande Piano delle Fosse”, Cerignola diventa così protagonista di un progetto culturale e formativo, che unisce giovani talenti locali, cinema e riflessione sociale, confermando il legame tra città e creatività artistica.

Lo riporta CerignolaViva.it

Nessun campo trovato.