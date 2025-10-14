Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Comune di Foggia, quasi 400 mila euro alle scuole dell’infanzia paritarie: approvato il contributo di gestione 2025

FOGGIA Comune di Foggia, quasi 400 mila euro alle scuole dell’infanzia paritarie: approvato il contributo di gestione 2025

Con un impegno di spesa di 396.492 euro, il Comune di Foggia sostiene le scuole paritarie convenzionate nell’ambito del Fondo nazionale per l’educazione 0-6 anni.

Puglia, la Giunta Regionale finanzia servizi di sostegno psicologico nelle scuole

Fonte Immagine: L'edicoladelsud

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 339 del 7 ottobre 2025, l’accertamento e l’impegno di spesa pari a 396.492,09 euro destinato alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’ente.
Le risorse provengono dal Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, istituito dal D.Lgs. 65/2017, e sono riferite all’annualità 2025.

Le finalità del contributo

Come specificato nel provvedimento a firma della dirigente Anna Maria Scopece, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, il contributo è finalizzato a garantire il sostegno alla gestione delle strutture educative paritarie, in particolare per:

  • Abbattere la compartecipazione familiare, riducendo le rette di frequenza per le famiglie;

  • Ampliare l’orario dei servizi educativi e favorire una maggiore flessibilità organizzativa;

  • Migliorare la qualità del servizio, attraverso progetti e attività che promuovano la continuità educativa tra i servizi 0-3 e 3-6 anni, in linea con le Linee pedagogiche nazionali per il sistema integrato zerosei.

Riparto e criteri di assegnazione

Il contributo complessivo, pari a 396.492,09 euro, comprende:

  • € 394.060,00 assegnati dalla Regione Puglia per il sostegno alla gestione ordinaria;

  • € 2.432,09 di risorse aggiuntive derivanti da un precedente finanziamento non utilizzato.

L’importo è calcolato sulla base dei 1.249 bambini iscritti nelle scuole paritarie convenzionate con il Comune di Foggia, con un contributo medio di circa 315,50 euro per ciascun alunno.
Eventuali variazioni nel numero degli iscritti potranno comportare una rimodulazione dell’importo, in eccesso o in difetto, per garantire comunque il sostegno economico a tutte le strutture coinvolte.

Le basi normative e amministrative

L’atto recepisce i riferimenti normativi e amministrativi nazionali e regionali, tra cui:

  • D.Lgs. 65/2017 – Istituzione del Sistema integrato 0-6 anni;

  • Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 – Approvazione del piano pluriennale 2021-2025;

  • Decreto ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2025 – Riparto del Fondo nazionale;

  • Delibera della Giunta regionale della Puglia n. 420/2025 – Criteri per il riparto regionale;

  • Atto dirigenziale n. 153/2025 della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia – Elenco dei Comuni beneficiari.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.