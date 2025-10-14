Il Comune di Foggia ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 339 del 7 ottobre 2025, l’accertamento e l’impegno di spesa pari a 396.492,09 euro destinato alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’ente.

Le risorse provengono dal Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, istituito dal D.Lgs. 65/2017, e sono riferite all’annualità 2025.

Le finalità del contributo

Come specificato nel provvedimento a firma della dirigente Anna Maria Scopece, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, il contributo è finalizzato a garantire il sostegno alla gestione delle strutture educative paritarie, in particolare per:

Abbattere la compartecipazione familiare , riducendo le rette di frequenza per le famiglie;

Ampliare l’orario dei servizi educativi e favorire una maggiore flessibilità organizzativa;

Migliorare la qualità del servizio, attraverso progetti e attività che promuovano la continuità educativa tra i servizi 0-3 e 3-6 anni, in linea con le Linee pedagogiche nazionali per il sistema integrato zerosei.

Riparto e criteri di assegnazione

Il contributo complessivo, pari a 396.492,09 euro, comprende:

€ 394.060,00 assegnati dalla Regione Puglia per il sostegno alla gestione ordinaria;

€ 2.432,09 di risorse aggiuntive derivanti da un precedente finanziamento non utilizzato.

L’importo è calcolato sulla base dei 1.249 bambini iscritti nelle scuole paritarie convenzionate con il Comune di Foggia, con un contributo medio di circa 315,50 euro per ciascun alunno.

Eventuali variazioni nel numero degli iscritti potranno comportare una rimodulazione dell’importo, in eccesso o in difetto, per garantire comunque il sostegno economico a tutte le strutture coinvolte.

Le basi normative e amministrative

L’atto recepisce i riferimenti normativi e amministrativi nazionali e regionali, tra cui: