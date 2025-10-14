Degrado e incuria nel Parco di via Marangelli residenti esasperati Basta, dovete intervenire

FOGGIA – I residenti di via Marangelli tornano a segnalare una situazione di grave degrado e abbandono delle aree verdi pubbliche della zona. Due spazi che dovrebbero essere destinati al gioco e al relax dei cittadini sono invece, secondo numerose denunce, ridotti a vere e proprie “cloache a cielo aperto”, invase da escrementi di cani e sporcizia, a causa della mancata pulizia e del mancato senso civico di alcuni proprietari di animali.
Il parco principale di via Marangelli, mai collaudato e ancora chiuso al pubblico, è diventato il simbolo dell’immobilismo amministrativo. La struttura, costruita come area verde a servizio dei nuovi complessi residenziali, resta sbarrata mentre i palazzi circostanti sono stati regolarmente ultimati.
Secondo i residenti, tra cui genitori e proprietari di immobili adiacenti, i bambini sono così costretti a giocare nel parcheggio antistante, tra le automobili e gli escrementi, in assenza di spazi sicuri e puliti.
Le richieste dei cittadini: pulizia, manutenzione e controlli
Gli abitanti chiedono con forza un intervento immediato da parte del Comune e delle autorità competenti. In particolare, si sollecita:
la potatura della palma presente nel parcheggio, considerata pericolosa;
la pulizia delle aree verdi e dei marciapiedi limitrofi;
l’installazione di cestini e cartelli per sensibilizzare i proprietari di cani;
controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole igieniche;
l’intervento del costruttore per sanare la questione del parco non collaudato, come previsto dalle autorizzazioni edilizie originarie.
Un problema noto e ignorato
La situazione, spiegano i residenti, è stata più volte denunciata ma senza risultati concreti. “Abbiamo presentato numerose segnalazioni e richieste di intervento – scrivono i cittadini – ma nessuno è mai intervenuto. È una negligenza che calpesta i diritti fondamentali dei bambini e dei cittadini.”
Un appello alle istituzioni
L’appello finale è chiaro: “Chiediamo soltanto il rispetto dei nostri diritti e un minimo di decoro urbano. È inaccettabile che un’area nata per essere verde e pubblica si trasformi in una discarica a cielo aperto.”