Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

URINARE // San Pietro: turista tenta di urinare sull’altare, fermato
14 Ottobre 2025 - ore  09:15

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Degrado e incuria nel Parco di via Marangelli: residenti esasperati: “Basta, dovete intervenire”

FOGGIA Degrado e incuria nel Parco di via Marangelli: residenti esasperati: “Basta, dovete intervenire”

I residenti di via Marangelli tornano a segnalare una situazione di grave degrado e abbandono delle aree verdi pubbliche della zona

Degrado e incuria nel Parco di via Marangelli residenti esasperati Basta, dovete intervenire

Degrado e incuria nel Parco di via Marangelli residenti esasperati Basta, dovete intervenire

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – I residenti di via Marangelli tornano a segnalare una situazione di grave degrado e abbandono delle aree verdi pubbliche della zona. Due spazi che dovrebbero essere destinati al gioco e al relax dei cittadini sono invece, secondo numerose denunce, ridotti a vere e proprie “cloache a cielo aperto”, invase da escrementi di cani e sporcizia, a causa della mancata pulizia e del mancato senso civico di alcuni proprietari di animali.

Il parco principale di via Marangelli, mai collaudato e ancora chiuso al pubblico, è diventato il simbolo dell’immobilismo amministrativo. La struttura, costruita come area verde a servizio dei nuovi complessi residenziali, resta sbarrata mentre i palazzi circostanti sono stati regolarmente ultimati.
Secondo i residenti, tra cui genitori e proprietari di immobili adiacenti, i bambini sono così costretti a giocare nel parcheggio antistante, tra le automobili e gli escrementi, in assenza di spazi sicuri e puliti.

Le richieste dei cittadini: pulizia, manutenzione e controlli

Gli abitanti chiedono con forza un intervento immediato da parte del Comune e delle autorità competenti. In particolare, si sollecita:

  • la potatura della palma presente nel parcheggio, considerata pericolosa;

  • la pulizia delle aree verdi e dei marciapiedi limitrofi;

  • l’installazione di cestini e cartelli per sensibilizzare i proprietari di cani;

  • controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole igieniche;

  • l’intervento del costruttore per sanare la questione del parco non collaudato, come previsto dalle autorizzazioni edilizie originarie.

Un problema noto e ignorato

La situazione, spiegano i residenti, è stata più volte denunciata ma senza risultati concreti. “Abbiamo presentato numerose segnalazioni e richieste di intervento – scrivono i cittadini – ma nessuno è mai intervenuto. È una negligenza che calpesta i diritti fondamentali dei bambini e dei cittadini.”

Un appello alle istituzioni

L’appello finale è chiaro: “Chiediamo soltanto il rispetto dei nostri diritti e un minimo di decoro urbano. È inaccettabile che un’area nata per essere verde e pubblica si trasformi in una discarica a cielo aperto.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.