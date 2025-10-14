Edizione n° 5853

BALLON D'ESSAI

14 Ottobre 2025 - ore  09:15

14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Home // Cronaca // Difendiamo il Quartiere Ferrovia, incontro a Palazzo di Città: “Dialogo con il Comune, accontentate alcune richieste”

INCONTRO Difendiamo il Quartiere Ferrovia, incontro a Palazzo di Città: “Dialogo con il Comune, accontentate alcune richieste”

Nel pomeriggio del 13 ottobre, una delegazione di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia è stata ricevuta a Palazzo di Città

Difendiamo il Quartiere Ferrovia, incontro a Palazzo di Città: "Dialogo con il Comune, accontentate alcune richieste"

Quartiere Ferrovia - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Un confronto atteso da mesi e arrivato nel pieno di settimane incandescenti. Nel pomeriggio del 13 ottobre, una delegazione di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia composta da residenti della zona è stata ricevuta a Palazzo di Città dal comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo, dall’assessore alla Polizia Locale Daniela Patano, dall’assessore alla Legalità Giulio De Santis, dall’assessore alle Politiche sociali Simona Mendolicchio e dalla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone.

Sul tavolo, la fotografia senza sconti del quartiere: risse, aggressioni, “guerriglie” improvvise, accoltellamenti, mercatini abusivi e un degrado quotidiano che mina sicurezza e fiducia dei residenti.

Secondo quanto emerso nell’incontro, a stretto giro il Comune dovrebbe recepire e tradurre una parte delle misure urgenti richieste e sollecitate da mesi da Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “È un primo passo – spiegano dal gruppo – continueremo a documentare e segnalare con rigore. Non è allarmismo, è verità”. Questo conferma che il lavoro del gruppo e le segnalazioni dei residenti producono risultati concreti, oltre a generare un’attenzione mediatica senza precedenti sulla realtà del quartiere Ferrovia.

Il percorso istituzionale prosegue ora sul versante dell’ordine pubblico: a breve i componenti del gruppo saranno ricevuti dal Prefetto di Foggia per rappresentare formalmente la richiesta – sottoscritta da oltre 3.300 cittadini – di impiegare l’Esercito nel quartiere Ferrovia e in città, con compiti di concorso alle forze di polizia, insieme a un aumento stabile delle unità operative sul territorio, soprattutto nelle fasce serali e notturne.

Dal Comune, apertura al dialogo e disponibilità a valutare le proposte; dai residenti, la linea di sempre: niente polemiche, solo segnalazioni e fatti verificabili. Prossime tappe: l’ordinanza annunciata, il tavolo in Prefettura e un calendario di azioni con tempi e responsabilità chiare.

Perché la sicurezza non si racconta: si garantisce. Condividere e partecipare, ora, fa la differenza.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

