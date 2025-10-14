Il Comune di Foggia continua a investire nella mobilità sostenibile attraverso i fondi del PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 4.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica”.

Con una determinazione dirigenziale n. 116 del 7 ottobre 2025, l’amministrazione ha proceduto alla rettifica dell’imputazione contabile relativa ai lavori di realizzazione della ciclovia urbana che collegherà Via Natola, Via Telesforo, Via Martiri di Via Fani e Via Napoli, fino all’innesto con l’Orbitale.

L’intervento, contrassegnato dal CUP B71B22001400001, è curato dall’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR, diretta dall’architetta Alessia Cordisco, che svolge anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Finanziamento e rettifica contabile

L’atto prevede la rettifica dell’impegno di spesa di 239.182,90 euro, trasferendo la somma dal capitolo 3230410 al capitolo 3230415 del bilancio 2025–2027, a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 30 luglio 2025, che ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di cofinanziamento statale previsto dal Decreto ministeriale n. 509/2021, con un contributo complessivo di oltre 5,8 milioni di euro destinato al Comune di Foggia per la realizzazione di circa 23 km di nuove piste ciclabili urbane e metropolitane.

La realizzazione della ciclovia è stata aggiudicata all’impresa “Russo Vito S.r.l.” con sede a Foggia, per un importo di 1.928.822,52 euro, dopo una gara pubblica condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori, avviati ufficialmente a gennaio 2025, proseguiranno per 432 giorni naturali e consecutivi, con conclusione prevista entro marzo 2026.

Ad aprile 2025 è stata autorizzata una variante non sostanziale, mentre il collaudo tecnico-amministrativo è stato affidato all’ingegnere Giuseppe Tomaiuolo del Comune di Mattinata.

Alla data di settembre 2025 risultano già due Stati Avanzamento Lavori (SAL) approvati, per un valore complessivo di circa 780 mila euro.

La nuova rete ciclabile mira a collegare i principali assi viari cittadini e i nodi di mobilità pubblica, garantendo una maggiore sicurezza per i ciclisti e incentivando l’uso di mezzi non inquinanti. Il progetto comprende anche interventi di riqualificazione urbana, nuove ciclostazioni, segnaletica e sistemi di illuminazione smart, con l’obiettivo di rendere Foggia una città più accessibile e sostenibile.