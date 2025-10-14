Edizione n° 5854

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l'inclusione e la partecipazione civica

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, piazza Cesare Battisti sarà il punto di ritrovo per il corteo cittadino, aperto dagli sbandieratori di Lucera e diretto verso piazza Giordano, dove l’arrivo è previsto per le 18.45.

foggia dall'alto- foggia il Comune

Giovanna Tambo
14 Ottobre 2025
FOGGIA – 14 ottobre 2025. Sabato 18 ottobre Foggia sarà protagonista del Disability Pride, la manifestazione nazionale dedicata all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Grazie alla tenacia di Antonio De Sabato, consigliere comunale e presidente dell’associazione Possibili scenari, e al contributo di numerose realtà associative del territorio, il capoluogo dauno entra a pieno titolo nel tour pugliese della manifestazione, partita il 4 ottobre da Taranto e pronta a concludersi proprio a Foggia.

Una città che abbraccia l’inclusione

L’evento, organizzato da Associazione Libertà Civile e Assorì, si articolerà in due momenti distinti: al mattino e in serata, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e cittadini.
Alle 10.30, presso la piscina Assorì di piazza De Gasperi, si terrà una festa inclusiva con esibizioni canore e coreografiche, accompagnate da interviste e testimonianze. L’iniziativa sarà introdotta dai presidenti delle due associazioni promotrici, Alessio Lusuriello e Costanzo Mastrangelo, con particolare attenzione all’accoglienza di persone con disabilità motoria: la struttura potrà ospitare fino a dodici carrozzine.

Il corteo nel cuore della città

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, piazza Cesare Battisti sarà il punto di ritrovo per il corteo cittadino, aperto dagli sbandieratori di Lucera e diretto verso piazza Giordano, dove l’arrivo è previsto per le 18.45.
Sul palco sono attesi i saluti istituzionali della sindaca Maria Aida Episcopo e gli interventi delle associazioni. Seguiranno le esibizioni della scuola di danza Lus Academy Dance Musical Ability di Lucia Squarcella, un momento poetico e varie testimonianze personali. In chiusura, le dimostrazioni pratiche de Le Carrozzine Volanti ODV con Michele Cursio e della Scuola bocce A.S.D. I sogni dell’anima guidata da Luigi Cotugno.

Il valore civico del Disability Pride

Oltre alla dimensione celebrativa, la giornata rappresenta un importante momento di sensibilizzazione per la città. L’obiettivo è riportare al centro dell’agenda pubblica il tema dell’accessibilità universale e promuovere strumenti concreti come il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), indispensabile per rendere Foggia una città realmente inclusiva.

Come sottolineano gli organizzatori, il Disability Pride è anche un’occasione per riconoscere il valore delle esperienze locali, come quella dell’Assorì, attiva da oltre quarant’anni nel campo dell’assistenza e dell’inclusione, modello di impegno civile e sociale.

“Foggia non ha nulla da invidiare a tante città d’Italia e d’Europa — si legge nel comunicato —. Rendiamola sempre più accessibile, attenta, partecipe. Perché questo primo Disability Pride non sarà certamente l’ultimo.”

Nessun campo trovato.