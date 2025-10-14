Edizione n° 5854

Home // Cronaca // Foggia. E’ stato identificato l’autore del lancio di sassi contro un pullman di linea

FOGGIA Foggia. E’ stato identificato l’autore del lancio di sassi contro un pullman di linea

Il minore è stato denunciato per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, getto pericoloso di cose, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

La Polizia Locale di Foggia, attraverso le Unità Operative di Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale, ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria competente il responsabile del lancio di sassi contro un pullman di linea avvenuto lo scorso 4 ottobre in piazza Goppingen.

L’attività investigativa, condotta anche da agenti in abiti civili e supportata dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ha permesso di accertare che l’autore dell’atto vandalico è un minore foggiano di 14 anni. Dalle immagini è emerso che, in almeno due circostanze, il giovane ha lanciato sassi contro mezzi di linea in transito, colpendone uno nella parte posteriore e provocando danni a un vetro e alla carrozzeria.

Il minore è stato denunciato per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, getto pericoloso di cose, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono tre i minori denunciati dalla Polizia Locale di Foggia per atti vandalici riconducibili a fenomeni di baby gang, mentre ulteriori indagini sono tuttora in corso.

Nel marzo scorso, grazie alle immagini della videosorveglianza, era stato identificato e denunciato un minore per l’incendio di cassonetti dei rifiuti nel quartiere Ferrovia; nel mese di giugno, un altro giovane era stato denunciato per il lancio di sassi ai danni di un’associazione culturale in via Lecce, con danni significativi a computer e arredi.

L’attività investigativa della Polizia Locale prosegue in modo costante, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di vandalismo e tutelare la sicurezza e il decoro della città.

 

