Foggia, tennis: grande successo per il 'Torneo Giovanile di Macroarea Centro-Sud'

Si è concluso con grande successo di partecipazione e pubblico il Torneo Giovanile di Macroarea Centro-Sud, ospitato dal Tennis Club Foggia, che ha visto oltre 300 giovani atleti provenienti dal Centro Sud d’Italia sfidarsi sui campi del circolo in una settimana di sport, passione e fair play.

L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso ES per i Grandi Eventi Sportivi – Tipologia B, ha rappresentato un momento di alto valore tecnico e promozionale, confermando la centralità del Tennis Club Foggia nel panorama del tennis giovanile nazionale.

A pochi mesi dall’ITF internazionale di primavera, la città ha riaffermato la propria vocazione sportiva e organizzativa, accogliendo atleti, famiglie e appassionati. I campi in terra rossa hanno ospitato incontri emozionanti nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, con momenti di condivisione e crescita sportiva.

Il momento clou è stato rappresentato dalle finali Under 14 maschile e femminile, trasmesse in diretta esclusiva su Telefoggia, consentendo al pubblico di seguire le gare da casa e valorizzando ulteriormente il movimento tennistico giovanile e il territorio foggiano.

«Vedere così tanti giovani talenti sui nostri campi è la testimonianza concreta del lavoro che stiamo portando avanti per far crescere il tennis in città e in tutta la regione – ha dichiarato Valentina Landi, presidente del Tennis Club Foggia –. Questo torneo rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di incontro e di educazione ai valori sani dello sport».

Anche il direttore del torneo, Luigi Fiordelisi, ha sottolineato l’impegno organizzativo e la qualità tecnica dell’evento: «Abbiamo accolto ragazzi da ogni parte d’Italia e vederli competere con entusiasmo ci ripaga di ogni sforzo. Il livello tecnico è stato altissimo e molti di questi giovani potranno affermarsi presto nei circuiti nazionali e internazionali».

Le tribune del Tennis Club Foggia sono state sempre gremite, e la copertura televisiva e mediatica ha offerto ulteriore visibilità a una manifestazione in crescita, rafforzando il legame tra sport e territorio.

Con questa edizione, il Tennis Club Foggia conferma il proprio ruolo di motore sportivo e culturale della città, capace di coniugare agonismo, educazione e socialità in una grande festa dello sport giovanile.