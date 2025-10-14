'Fuori i Poeti': doppio appuntamento internazionale a Foggia

Prosegue con successo la quarta edizione della rassegna Fuori i Poeti, organizzata dalla Biblioteca “La Magna Capitana”, dalla Fondazione dei Monti Uniti e dalla Libreria Ubik di Foggia, sotto la direzione artistica del poeta Antonio Bux.
Il primo incontro è in programma giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 18.30 nella Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti (via Arpi, 152). Protagonista sarà Giancarlo Pontiggia, finalista del Premio Strega Poesia, secondo classificato nell’ultima edizione. Pontiggia presenterà la sua ultima raccolta “La materia del contendere” (Garzanti, 2025) e il pamphlet “Origine” (Vallecchi, 2022). Conosciuto per la chiarezza del linguaggio e la meditazione filosofica, il poeta milanese dialogherà con Antonio Bux e la poetessa Mara Venuto, esplorando temi come l’esistenza, il tempo e la ricerca delle origini attraverso il vuoto e il silenzio.
Il secondo appuntamento, venerdì 17 ottobre 2025 alle 18.30, vedrà ospite Dimitris Lyacos, poeta, scrittore e drammaturgo greco tra i più importanti autori contemporanei. Lyacos presenterà la sua raccolta “Poena Damni” (Il Saggiatore, 2022), un’Odissea contemporanea che affronta isolamento e disperazione dell’uomo moderno, e il romanzo “Finché la vittima non sarà nostra”, tradotto da Viviana Sebastio. L’incontro sarà condotto da Antonio Bux insieme allo scrittore e giornalista foggiano Davide Grittani.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul portale della Biblioteca: https://lamagnacapitana.regione.puglia.it.
Lento lento va su un destriero,mentre il tempo ed scorre e va. La Sua vita è un bigio pensiero e un tormento che pace non dà. Intonando un ritornello cerca invano un paesello che ricorda vagamente e che riecheggia nella sua mente per il sonar delle campane, il profumo delle viole, il fragore di cascate di montagne e rii di vallate. Intonando un ritornello, alternando un fischierello,ascoltando il cinguettio di un fringuello,il viandante passa e va di paese in città. Sia col sole, sia col vento, tiene stretto il suo mantello e mai più ritornerà perché il tempo suo è passato già. Opera Il Viandante, edita la poetessa messinese Rosa Venuto di Acquedolci(Me)
Rosa Venuto – "Il Viandante" (a Battiato)
È una ballata mistica e dolce che cammina sulla scia di Battiato, non per imitarlo ma per rispecchiarne l’eco spirituale.
Il Viandante è figura archetipica, tra Don Chisciotte e Orfeo, col mantello del tempo e il tormento di un’anima che non troverà mai più ritorno.
Ma “intonando un ritornello”, la musica resta, la memoria resta, e in quel canto eterno vive il Maestro.
Il cavallo è il pensiero, la mente è la vera strada.
La poesia "Il Viandante", dedicata a Franco Battiato, è stata scritta dalla poetessa messinese Rosa Venuto di Acquedolci e pubblicata dal Giornalista Domenico Interdonato sulla rivista online" Il Salto della Quaglia" l' Informazione oltre lo Steccato il 21 maggio 2025 ed anche sul quotidiano online"Stretto Web " il 18 maggio 2025 in occasione dell' anniversario della sua scomparsa.
Nell’opera riaffiora il percorso spirituale, la ricerca della verità e del senso profondo della vita che caratterizzano la produzione artistica di Battiato, paragonandolo a un “Viandante “che attraversa la Sua esistenza umana e terrena con un bagaglio di ricordi, domande e riflessioni.
La poesia evoca immagini e temi cari a Battiato, come il viaggio, la spiritualità, la ricerca interiore e l’amore. L’utilizzo di termini come “destriero”, “tempo”, “anima” e “amore” rimanda alla sua musica e alla sua poetica, che spesso esplorava dimensioni mistiche e trascendenti.
In particolare, “Il Viandante” sembra riflettere il concetto di “passaggio” dalla vita terrena a un’altra dimensione, un tema centrale nella riflessione di Battiato. La poesia invita a considerare la morte non come fine, ma come un cambiamento di stato, un nuovo viaggio.
Ecco alcuni elementi chiave della poesia:
Il Viandante:
Simbolo del percorso umano e della ricerca spirituale di Battiato.
Il destriero:
Rappresenta il veicolo attraverso il quale il viandante affronta il viaggio della vita.
Il tempo:
Un elemento costante che scorre e segna il passaggio da una fase all’altra.
L’anima:
Il centro della vita interiore, dove risiedono le emozioni e la consapevolezza.
L’amore:
Motore del viaggio e della ricerca spirituale, inteso come esperienza multisensoriale e trascendente.
La poesia, quindi, non è solo un omaggio a Battiato, ma anche un invito a riflettere sul significato della vita, della morte e del percorso umano, temi centrali nell’opera del cantautore siciliano.