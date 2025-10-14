'Fuori i Poeti': doppio appuntamento internazionale a Foggia

Prosegue con successo la quarta edizione della rassegna Fuori i Poeti, organizzata dalla Biblioteca “La Magna Capitana”, dalla Fondazione dei Monti Uniti e dalla Libreria Ubik di Foggia, sotto la direzione artistica del poeta Antonio Bux.

Il primo incontro è in programma giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 18.30 nella Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti (via Arpi, 152). Protagonista sarà Giancarlo Pontiggia, finalista del Premio Strega Poesia, secondo classificato nell’ultima edizione. Pontiggia presenterà la sua ultima raccolta “La materia del contendere” (Garzanti, 2025) e il pamphlet “Origine” (Vallecchi, 2022). Conosciuto per la chiarezza del linguaggio e la meditazione filosofica, il poeta milanese dialogherà con Antonio Bux e la poetessa Mara Venuto, esplorando temi come l’esistenza, il tempo e la ricerca delle origini attraverso il vuoto e il silenzio.

Il secondo appuntamento, venerdì 17 ottobre 2025 alle 18.30, vedrà ospite Dimitris Lyacos, poeta, scrittore e drammaturgo greco tra i più importanti autori contemporanei. Lyacos presenterà la sua raccolta “Poena Damni” (Il Saggiatore, 2022), un’Odissea contemporanea che affronta isolamento e disperazione dell’uomo moderno, e il romanzo “Finché la vittima non sarà nostra”, tradotto da Viviana Sebastio. L’incontro sarà condotto da Antonio Bux insieme allo scrittore e giornalista foggiano Davide Grittani.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul portale della Biblioteca: https://lamagnacapitana.regione.puglia.it.