IL CODAZZO: una squallida pratica mai abbandonata (di Michele Angelicchio)

ANGELICCHIO IL CODAZZO: una squallida pratica mai abbandonata (di Michele Angelicchio)

È risaputo che il periodo della caccia al voto rappresenta, senza dubbio, il momento più squallido e imbarazzante di ogni campagna elettorale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

È risaputo che il periodo della caccia al voto rappresenta, senza dubbio, il momento più squallido e imbarazzante di ogni campagna elettorale. Si deve, per necessità, raccogliere tutto, ma proprio tutto. La passerella del candidato o della candidata – che si tratti di un caffè, di un pranzo o di una cena – è sempre una noiosissima e inutile esposizione. Serve a tutto, tranne che alle vere necessità di una popolazione o di un territorio.

L’affollato codazzo di qualche giorno fa in paese è il simbolo perfetto del servilismo italico.
Trovi facce di circostanza che cambiano opinione e posizione a ogni “caffè”; basta un amministratore, anche di quarta fila, di un paesino o borgo sperduto, e immancabilmente viene circondato da “amici”, questuanti e preghierine.

L’importante è ostentare familiarità con il potente o con il “reuccio” del momento. E pazienza se quel potente, passata la campagna elettorale, dimentica luoghi e facce: ciò che conta è farsi vedere.
Pazienza se “il farsi vedere” non si traduce nella minima utilità pratica: l’importante è far parte del codazzo, di chi “conta”.

Far parte del codazzo non è certo piacevole – né per gli odori né per i rumori – ma chi sceglie di ritagliarsi un ruolo da servo accetta anche i piccoli sacrifici.
In un Paese che non conosce il merito, perché non l’ha mai praticato, si vive solo dei favori del potente: una raccomandazione, un aiutino, una pacca sulla spalla, una spintarella, un “non ti preoccupare”… E allora tutti in fila, uno dietro l’altro.

Nel nostro Paese dell’amore – così lo chiamano – esistono poche ma chiare priorità, sistematicamente invocate.
Lo scopo dovrebbe essere quello di ricostruire un patto di fiducia ormai in frantumi tra l’elettorato e la (P)olitica.
Ma il codazzo non serve a nessuno: non al paese, non alla gente, non al territorio, non alla “Città Gargano”.

Cordialmente,
Vico del Gargano, 14 ottobre 2025

