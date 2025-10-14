Manfredonia, Paolo Campo: “Ogni voto per noi è un voto per il futuro della città”

MANFREDONIA – «Ogni voto dato a me, al Partito Democratico e ad Antonio Decaro è un voto per il futuro di Manfredonia, della Capitanata e della Puglia». Con queste parole Paolo Campo, consigliere regionale uscente del Partito Democratico, ha annunciato la sua nuova candidatura al Consiglio regionale della Puglia.

L’incontro pubblico è in programma domenica 19 ottobre, alle ore 11.00, presso Palazzo dei Celestini, dove Campo presenterà ufficialmente la propria candidatura e illustrerà le linee programmatiche per il prossimo quinquennio, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Nel suo messaggio, Campo ha ribadito il valore politico e civile della partecipazione: «È un voto utile a realizzare i sogni e i progetti dei nostri ragazzi, a generare opportunità di lavoro dignitoso e sviluppo sostenibile, a rendere le nostre comunità più sicure e accoglienti».

Ripercorrendo i suoi dieci anni di impegno istituzionale, prima da sindaco e poi da consigliere regionale, Campo ha sottolineato come il percorso svolto rappresenti «un patrimonio di esperienza e di risultati» su cui costruire la nuova fase politica: «Con orgoglio, impegno e pazienza ho servito la mia comunità. Oggi mi ripresento con la stessa passione di sempre, ma con la consapevolezza e la competenza maturate in questi anni, per fare ancora di più e meglio».

L’appuntamento di domenica sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto e condividere con i cittadini le prospettive future del territorio. «La presenza e il sostegno dei cittadini – ha concluso Campo – saranno decisivi per costruire insieme un futuro di sviluppo e fiducia per la nostra terra».