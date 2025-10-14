Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente pubblicato il nuovo bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Il provvedimento, contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1926 del 14 ottobre 2025, è stato firmato dal dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona, dott. Matteo Ognissanti.

Le novità normative

Il bando è stato predisposto in conformità alla Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025, che ha modificato la precedente normativa del 2014 (L.R. 10/2014) e del 2020 (L.R. 26/2020), aggiornando criteri e procedure per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi pubblici.

In base al nuovo articolo 4 della legge, ogni Comune deve procedere all’indizione di un bando pubblico biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e degli inquilini più rappresentative, per garantire massima trasparenza e partecipazione.

Durata e modalità di pubblicazione

Il bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia a partire dal 15 ottobre 2025, con una scadenza di 41 giorni per la presentazione delle domande.

La determinazione dispone inoltre che il documento venga diffuso con forme di pubblicità tradizionali e digitali, comprese affissioni murali, per raggiungere anche la fascia di popolazione meno avvezza agli strumenti informatici.

Trasparenza e obblighi amministrativi

Nel provvedimento si sottolinea l’importanza del rispetto delle norme in materia di anticorruzione, trasparenza e regolarità contabile.

La pubblicazione avverrà anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it, come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. Il bando verrà inoltre trasmesso all’ARCA Capitanata di Foggia, alle organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini, e alla Regione Puglia, per la massima diffusione dell’iniziativa.

Criteri e finalità del bando

L’obiettivo è quello di formare una nuova graduatoria comunale di cittadini aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP in locazione semplice, in base ai limiti di reddito e alle condizioni sociali e familiari stabilite dalla legge regionale.

L’aggiornamento dei parametri di reddito e delle modalità di partecipazione consente di adeguare il sistema alle esigenze reali della popolazione, in un contesto economico in continua evoluzione.

I cittadini interessati potranno consultare e scaricare il bando completo direttamente dal sito del Comune o presso gli uffici del Settore Servizi Sociali.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 41 giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità e i modelli indicati nel bando stesso.