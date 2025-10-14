Manfredonia. Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: disagi possibili venerdì 17 ottobre

MANFREDONIA – Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno annunciato la loro adesione allo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale proclamato dalle rispettive Federazioni Nazionali per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025. L’astensione dal lavoro interessa tutte le lavoratrici e i lavoratori delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale Unico dei Servizi Ambientali, sottoscritto il 18 maggio 2025, e rappresenta una nuova tappa della mobilitazione volta a sollecitare risposte sul rinnovo contrattuale e sul miglioramento delle condizioni lavorative del settore.

Le organizzazioni sindacali territoriali, richiamandosi alla nota ufficiale delle Segreterie Nazionali datata 4 settembre 2025, confermano la piena adesione all’iniziativa e invitano la cittadinanza a prendere atto dei possibili disagi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata di sciopero.

Servizi minimi garantiti

L’A.S.E. – Azienda Servizi Ecologici di Manfredonia, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero, assicurerà esclusivamente le prestazioni minime indispensabili per evitare situazioni di emergenza igienico-sanitaria.

In particolare, saranno garantiti:

la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso scuole, ospedali, case di cura, ospizi, orfanotrofi e stazioni ferroviarie;

lo spazzamento, la raccolta e il lavaggio dei mercati rionali;

la raccolta delle siringhe abbandonate;

gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione limitatamente ai casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria;

le attività di smaltimento in discarica per garantire la sicurezza ambientale.

Tutti gli altri servizi – in particolare la raccolta dei rifiuti domestici porta a porta e la pulizia ordinaria delle strade – subiranno sospensioni o ritardi che potranno prolungarsi fino alle 48 ore successive alla fine dello sciopero.

Appello ai cittadini: evitare di esporre i rifiuti

L’A.S.E. e le organizzazioni sindacali rivolgono un invito alla cittadinanza a non depositare i rifiuti nella giornata di venerdì 17 ottobre, al fine di evitare accumuli e situazioni di degrado. La collaborazione dei residenti è considerata fondamentale per consentire, una volta terminata la protesta, il ripristino della normalità entro le 48 ore successive. “Contiamo sulla responsabilità dei cittadini – si legge nella nota diffusa dalle segreterie provinciali – per limitare i disagi e permettere la pronta ripresa delle attività di raccolta e pulizia. Lo sciopero rappresenta uno strumento democratico per tutelare i diritti dei lavoratori, ma vogliamo che l’impatto sulla comunità sia il più contenuto possibile”.

Le ragioni della mobilitazione

Lo sciopero nazionale del 17 ottobre si inserisce nel quadro di una vertenza che da mesi coinvolge le principali sigle sindacali del comparto ambientale. Le Federazioni Nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL chiedono un rinnovo del contratto collettivo che preveda adeguamenti salariali, maggiori tutele per la sicurezza sul lavoro e un’organizzazione più equa dei turni e delle reperibilità. Al centro della protesta anche la richiesta di stabilità occupazionale e di rafforzamento dei servizi pubblici locali, ritenuti strategici per la salute e la qualità della vita dei cittadini.

Possibili ripercussioni

Secondo le previsioni dell’A.S.E., l’adesione dei lavoratori potrebbe essere ampia, con conseguenti riduzioni temporanee dei servizi di igiene urbana. L’azienda invita gli utenti a collaborare responsabilmente, evitando l’abbandono dei rifiuti e utilizzando i centri di raccolta solo in caso di necessità urgente.

Ripristino della normalità

L’A.S.E. prevede di riprendere regolarmente i servizi entro le 48 ore successive alla fine dello sciopero, con il progressivo recupero dei turni di raccolta e pulizia ordinaria. L’azienda e le segreterie sindacali assicurano che verranno adottate tutte le misure possibili per ridurre i disagi e tutelare l’igiene pubblica nel territorio comunale.