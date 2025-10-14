Manfredonia, Ugo Galli: “Borgo Mezzanone rischia di restare senza investimenti essenziali”

Manfredonia subisce un duro colpo: più di 50 milioni di euro, stanziati nell’ambito del PNRR per la riqualificazione e il superamento dei ghetti di Borgo Mezzanone, non potranno più essere utilizzati dal Comune. La notizia, riportata oggi da diversi organi di stampa, rappresenta una grave battuta d’arresto per le iniziative a favore dei cittadini più fragili. Il sindaco aveva più volte dichiarato che gli interventi su Borgo Mezzanone fossero prioritari per l’amministrazione, sottolineando l’impegno diretto sul territorio.

Secondo il Circolo e il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia, la perdita dei finanziamenti era tuttavia prevedibile: in diverse occasioni, sia in aula consiliare che pubblicamente, avevano segnalato i rischi concreti legati alla gestione dei fondi e invitato l’amministrazione a coinvolgere il massimo organo cittadino nella questione.

Il coordinamento locale di Forza Italia critica inoltre l’atteggiamento di alcuni esponenti regionali di centrosinistra, accusati di rivendicare meriti elettorali su risorse che non saranno più fruibili dal territorio. “Siamo di fronte a una farsa totale”, affermano i consiglieri, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di maggiore responsabilità politica nella gestione dei fondi pubblici.

La perdita di queste risorse rappresenta un duro colpo per i progetti di inclusione sociale e per la riqualificazione urbana di Borgo Mezzanone, confermando le preoccupazioni avanzate dalle opposizioni già nei mesi scorsi.