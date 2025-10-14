Pasquale De Nittis “Dj Gigidag” brilla al Rumore Bim Festival: talento ed emozione sul palco di Raffaella Carrà

Emozione e orgoglio per Pasquale De Nittis, in arte Gigidag, giovane dj di Manfredonia, che ha conquistato tutti alla finalissima nazionale del Rumore Bim Festival, il prestigioso contest dedicato a Raffaella Carrà, che ogni anno – grazie al patron Nazareno Nazziconi – richiama centinaia di artisti provenienti da tutta Italia.

Pasquale, insieme a Paola Renzullo (attrice) e alla piccola Camilla Prencipe (cantante), talenti di Manfredonia, ha raggiunto la fase conclusiva del concorso, esibendosi sul palco di Bellaria Igea Marina, la città dove è cresciuta la Carrà, in un evento ricco di musica, emozioni e talento.

Durante la serata finale, Pasquale ha ricevuto una menzione speciale accompagnata dal commento della giuria: “Pasquale De Nittis, un dj molto speciale che ha fatto una performance straordinaria che abbiamo voluto premiare.”

Anche Paola e la piccola Camilla hanno ricevuto una menzione di merito per la loro partecipazione e le emozioni trasmesse sul palco, coronando così un’esperienza artistica condivisa all’insegna della passione e dell’impegno.

A credere in loro fin dall’inizio la vocal coach Claudia Muscatiello, che li segue da anni e che quest’anno, lavorando come talent scout, ha portato al Rumore Bim Festival diversi giovani artisti di Manfredonia, molti dei quali hanno raggiunto la fase nazionale, tra cui anche Annamaria Castriotta (cantante), che hanno rappresentato con passione e talento la nostra città.

Il lavoro e la dedizione della vocal coach Muscatiello hanno permesso a tutti loro di vivere un’esperienza formativa e indimenticabile, fatta di emozione, crescita e condivisione.

Per Pasquale e gli altri finalisti, il percorso continua: saranno presto protagonisti dell’evento ufficiale di presentazione del Rumore Bim Festival 2026.

Un traguardo che dimostra come la musica, la determinazione e la fiducia possano davvero superare ogni barriera.

