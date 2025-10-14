Edizione n° 5853

Home // Cronaca // Progetto “Architetture spontanee” a Trinitapoli: archeologia, natura e architettura sostenibile

ARCHITETTURA Progetto “Architetture spontanee” a Trinitapoli: archeologia, natura e architettura sostenibile

Trinitapoli ha ospitato una nuova tappa del progetto "Architetture spontanee", ideato dall'Ordine degli Architetti PPC della BAT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Domenica scorsa Trinitapoli ha ospitato una nuova tappa del progetto “Architetture spontanee”, ideato dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT, con l’obiettivo di promuovere progettazione sostenibile, valorizzazione culturale e conoscenza del patrimonio storico e archeologico. L’iniziativa ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione di architetti che hanno visitato il Parco Archeologico degli Ipogei, il Museo Archeologico degli Ipogei e il Centro di Educazione Ambientale “Casa di Ramsar”, entrando in dialogo diretto con le risorse più significative del territorio.

L’evento è stato realizzato in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Trinitapoli, con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, che ha sottolineato l’importanza della cultura del progetto come motore di crescita e promozione del territorio.

Dall’incontro è emersa una visione condivisa: la collaborazione tra istituzioni e professionisti rappresenta una leva strategica per attivare processi duraturi e inclusivi, capaci di generare valore dai beni culturali e ambientali. L’Ordine degli Architetti BAT ha ringraziato il Comune per il patrocinio gratuito, gli operatori del Parco e del Museo per la professionalità e dedizione, e i volontari del C.E.A. “Casa di Ramsar” per l’impegno quotidiano nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di cittadinanza attiva.

L’Ordine ha confermato il proprio impegno a dare continuità a iniziative simili, promuovendo un’architettura consapevole, rispettosa dei luoghi e orientata alla sostenibilità, capace non solo di costruire spazi, ma anche di contribuire alla costruzione culturale dei territori.

