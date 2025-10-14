Edizione n° 5853

Puglia, salvate 100 varietà di cereali e 48 di legumi nella Banca del Germoplasma

GERMOPLASMA Puglia, salvate 100 varietà di cereali e 48 di legumi nella Banca del Germoplasma

Il risultato è frutto di due progetti di ricerca, SaveGrain-Cer e SaveGrain-Leg, realizzati in collaborazione tra l’Università Aldo Moro e il CNR

Puglia, salvate 100 varietà di cereali e 48 di legumi nella Banca del Germoplasma

Banca del Germoplasma - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Economia

In Puglia sono state recuperate e salvate oltre cento varietà di cereali e 48 varietà di leguminose locali grazie alla Banca del Germoplasma di Bari, la più antica del Mediterraneo.

Il risultato è frutto di due progetti di ricerca, SaveGrain-Cer e SaveGrain-Leg, realizzati in collaborazione tra l’Università Aldo Moro e il CNR, con il coinvolgimento di 50 biblioteche regionali e numerosi contadini custodi delle varietà tradizionali pugliesi. Entrambi i progetti sono stati finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia.

Cuore delle attività è la Banca del Germoplasma dell’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR di Bari, fondata nel 1970 e custode di circa 60.000 campioni di semi, appartenenti a oltre 170 generi e 800 specie di interesse agrario.

I risultati della ricerca saranno presentati mercoledì 15 ottobre alle 18 a Villa Morisco, Bari, durante il talk “Grani e legumi, salvaguardia delle leguminose da granella e dei cereali antichi della Puglia”, alla presenza dei responsabili scientifici dei progetti. Saranno inoltre proiettati in anteprima i video promozionali “Destinazione legumi” e “SEMInatialFuturo”, che raccontano il lavoro dei docenti, ricercatori e contadini coinvolti.

L’incontro prevede anche il conferimento del premio “Grani, legumi e legami” ai giornalisti che hanno valorizzato le produzioni locali autentiche, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Puglia.

Lo riporta ansa.it.

