Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

URINARE // San Pietro: turista tenta di urinare sull’altare, fermato
14 Ottobre 2025 - ore  09:15

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Reggiana-Bari: Scontro da Bassa Classifica ad Alta Tensione, Tra Equilibrio e Urgenza

Reggiana-Bari: Scontro da Bassa Classifica ad Alta Tensione, Tra Equilibrio e Urgenza

Reggiana-Bari: Scontro da Bassa Classifica ad Alta Tensione, Tra Equilibrio e Urgenza

Reggiana-Bari: Scontro da Bassa Classifica ad Alta Tensione, Tra Equilibrio e Urgenza - fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Ottobre 2025
Bari // Focus //

Il Mapei Stadium di Reggio Emilia si prepara ad accogliere Reggiana e Bari il 18 ottobre 2025, per un incontro dell’ottava giornata di Serie B che ha il sapore amaro di uno scontro diretto per la sopravvivenza. La classifica vede le due formazioni pericolosamente vicine alla zona calda: la Reggiana è all’undicesimo posto con nove punti, in una posizione di relativo respiro ma con l’obiettivo di agganciare il treno playoff. Il Bari, invece, è sedicesimo con soli sei punti, a un passo dalla zona playout, e ha l’urgente necessità di trovare una vittoria che possa svoltare una stagione nata sotto cattivi auspici.

La pressione è distribuita in modo quasi uniforme, ma il Bari sente il peso della piazza e del blasone. Sarà cruciale l’apporto dei singoli. La Reggiana si affida al suo cervello in campo, il centrocampista offensivo Manolo Portanova, vero fulcro della manovra. Portanova ha dimostrato di essere l’uomo in grado di dettare i ritmi e di creare superiorità numerica, specialmente in casa. Dall’altra parte, il Bari spera di capitalizzare l’istinto del suo bomber, Gabriele Moncini. L’attaccante ha sulle spalle la responsabilità della finalizzazione e il suo apporto in zona gol è essenziale per risollevare i pugliesi, affamati di punti.

L’analisi statistica alimenta l’incertezza, con un elemento di forte tensione per gli ospiti. I cinque precedenti recenti mostrano un’evidente difficoltà del Bari a imporsi sui granata: la Reggiana ha vinto due volte, mentre i tre pareggi completano il quadro, lasciando lo zero alla casella delle vittorie baresi. Eppure, il calcio è fatto di momenti, e le quote della vigilia, sorprendentemente, indicano il Bari come leggermente favorito, sebbene la vittoria della Reggiana e il pareggio siano risultati considerati quasi alla pari. Il segno ‘X’ è dunque un esito molto plausibile, prefigurando una partita bloccata e nervosa. Per gli amanti delle scommesse e delle analisi statistiche più audaci, comparare le opzioni sui mercati, magari visitando risorse specializzate come Boomerang Casino, può offrire spunti su dove l’equilibrio potrebbe spezzarsi.

In campo, ci attendiamo una Reggiana che cercherà di imporre un gioco più costruito attraverso i piedi di Portanova, sfruttando il fattore Mapei Stadium. Il Bari, invece, sarà attendista, preferendo chiudersi per poi ripartire con la velocità di Moncini. La necessità di fare punti da entrambe le parti suggerisce una gara tattica e poco spettacolare. Nonostante i precedenti non siano incoraggianti per il Bari, la sua leggera preferenza nelle quote e la disperata fame di punti fanno propendere per un risultato di strettissima misura. La previsione più audace è una vittoria esterna per 0-1, un colpo di reni dei pugliesi che interromperebbe la striscia di non vittorie H2H e darebbe una boccata d’ossigeno vitale alla loro classifica. (nota stampa).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.