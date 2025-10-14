Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Mario Fiume, 63 anni, originario di Cerignola (Fg), contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia che, il 23 ottobre 2024, aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dalla difesa in relazione al sequestro preventivo disposto nei suoi confronti.

Il provvedimento riguarda beni e conti correnti, anche personali, fino alla concorrenza di 16.442.214,89 euro, somma ritenuta provento di un presunto meccanismo di evasione fiscale messo in atto tramite un sistema di società “di comodo”.

L’accusa: un sistema di società schermo per evadere il fisco

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Fiume avrebbe agito come amministratore di fatto di diverse società commerciali, tra cui la Servizi Contabili Srl, utilizzate per realizzare operazioni economiche simulate finalizzate a sottrarsi al pagamento delle imposte.

Le indagini avrebbero evidenziato l’esistenza di società schermo e “cartiere”, prive di reale operatività, create per interporre fittiziamente soggetti nelle transazioni commerciali, consentendo l’accumulo di indebiti crediti IVA e l’omesso versamento delle imposte dovute.

Il ricorso, presentato dal difensore di Fiume, si fondava su un unico motivo di impugnazione, articolato in più punti: la presunta erronea qualificazione delle società come meri “schermi” dell’imprenditore; la mancata verifica dell’effettivo incameramento dei ricavi da parte della Servizi Contabili Srl.

La Corte di Cassazione, relatore il Consigliere Andrea Gentili, ha ritenuto tuttavia che il ricorso non si fondasse su reali violazioni di legge, ma piuttosto su valutazioni di carattere logico e motivazionale, non sindacabili in sede di legittimità.

Come ribadito dai giudici, infatti, i ricorsi contro i provvedimenti in materia di misure cautelari reali sono ammissibili solo in presenza di una violazione di legge e non per contestare le argomentazioni del giudice di merito.

Le motivazioni: nessun vizio di legittimità

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il Tribunale di Foggia aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando come la Servizi Contabili Srl fosse di fatto una struttura di comodo dietro cui operava lo stesso Fiume, destinatario effettivo dei proventi delle operazioni fiscali simulate. La verifica fiscale aveva dimostrato che la società aveva maturato crediti IVA inesistenti, derivanti da acquisti formalmente effettuati ma privi di reale esborso economico.