Foggia. Tax rate e pressione fiscale sulle imprese locali. Questo il tema dell’incontro svoltosi a Palazzo di Città tra la Sindaca Maria Aida Episcopo e l’Assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo con i rappresentanti della CNA. Presenti per l’associazione di categoria il Segretario Nazionale Otello Gregorini, il Presidente Regionale Daniele del Genio, il presidente provinciale Antonio Nunziante e il Segretario provinciale Antonio Trombetta.

Durante il confronto è stato ricordato che l’adesione del Comune di Foggia al Fondo di Rotazione del 2013 ha determinato l’applicazione delle aliquote comunali ai massimi livelli previsti dalla normativa, contribuendo all’attuale livello di pressione fiscale sul tessuto produttivo cittadino.

La proposta del CNA è stata quella di istituire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria per esaminare, in modo condiviso e approfondito, le possibili modalità di una progressiva diminuzione delle tariffe e delle aliquote locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e la normativa vigente.

L’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di valutare attentamente la proposta emersa durante il confronto, anche in considerazione del fatto che una ipotesi di revisione era già al vaglio degli uffici.

È stato concordato di avviare nei prossimi mesi i lavori del tavolo tecnico, che avrà il compito di definire una roadmap operativa e proposte concrete da sottoporre all’attenzione degli organi competenti.